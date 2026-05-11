حكم نهائي أبطال أوروبا يثير جدلاً واسعاً بسبب حادثة نصف النهائي

- أثار تعيين دانيال سيبرت حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال جدلاً واسعاً، بسبب تاريخ أرسنال الناجح تحت إدارته، مما أثار قلق مشجعي باريس سان جيرمان. - سيبرت، الذي أدار تسع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، سيقود أول نهائي أوروبي له بمساعدة يان سيدل ورافائيل فولتين، مع ساندرو شارير كحكم رابع. - تزايدت المخاوف من تحيز سيبرت لأرسنال، خاصة بعد قرارات مثيرة للجدل في مباراة نصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد، مما زاد من انعدام الثقة لدى الفريق الباريسي.

أثار تعيين الألماني، دانيال سيبرت، حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي على ملعب بوشكاش أرينا، جدلاً واسعاً. فالانتصارات التي حققها أرسنال في المباريات التي أدارها سيبرت، إلى جانب العديد من الحوادث المثيرة للجدل التي تورط فيها أعضاء من طاقم التحكيم، تؤجج الغضب وانعدام الثقة لدى الفريق الباريسي، بحسب ما نقله موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين.

وعيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي الحكم الألماني دانيال سيبرت لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة إقامته في 30 مايو/أيار 2026 في بودابست وهو من الحكام الذين لم يستدعيهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدارة مباريات كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم الدولي البالغ من العمر 42 عاماً، مواطناه يان سيدل ورافائيل فولتين، بينما سيكون الحكم السويسري ساندرو شارير الحكم الرابع. ويُعد هذا التعيين بالغ الأهمية، حسب الموقع الفرنسي، حيث سيُدير دانيال سيبرت أول نهائي أوروبي له على الإطلاق. وأدار هذا الموسم تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباراة الذهاب من ربع النهائي بين سبورتنغ لشبونة وأرسنال، ومباراة الإياب من نصف النهائي بين أرسنال وأتلتيكو مدريد..

وأثار تعيين دانيال سيبرت بالنسبة لباريس سان جيرمان موجةً عارمةً من عدم الثقة، حيث أدار الحكم الألماني العديد من مباريات النادي الباريسي في المواسم الأخيرة ضد أتلتيك بلباو، وجيرونا، وكلوب بروج. لكن تاريخه مع أرسنال هو ما يُؤجّج النقاشات في المقام الأول؛ إذ لم يسبق أن خسر أرسنال قط تحت إدارته، ويتذكر العديد من المراقبين مباراة الإياب المثيرة للجدل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد أتلتيكو مدريد. وأثارت عدة قرارات تحكيمية جدلاً واسعاً وغضباً عارماً من الجانب الإسباني، مع اتهامات بمحاباة النادي اللندني. وبدأت هذه السمعة تُثير قلق مشجعي باريس سان جيرمان، الذين يرفضون بشدة تعيين حكم يُعتبر متحيزًا بشكل خاص لأرسنال في المباريات الأوروبية الكبرى على حد وصفهم، حيث يزداد هذا القلق حدةً بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الإياب في نصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد، والتي أثارت جدلًا واسعًا.