أشاد المتحدث باسم حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، غابرييل روفيان، بما فعله نجم نادي برشلونة، لامين يامال (18 عاماً)، بعدما رفع العلم الفلسطيني خلال موكب احتفال الفريق الكتالوني، الذي استطاع تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه.

وقال المتحدث باسم حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، غابرييل روفيان، في حديثه الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء: "هناك أكثر من 42 مليون شخص يتابع لامين يامال على إنستغرام، ما يعني تأثيره الهائل على الملايين في أنحاء العالم، وهناك أشخاص انتقلوا من اللامبالاة إلى إدانة الإبادة الجماعية في غزة اليوم لمجرد أنّه لوح بالعلم الفلسطيني. شئنا أم أبينا، فلنحتفل بذلك وأحسنت صنعاً".

وأكدت الصحيفة أنّ لامين يامال كان أكثر نجوم نادي برشلونة مشاركة خلال الاحتفالات التي عمّت الشوارع. وعندما شاهد أحد المشجعين يحمل العلم الفلسطيني، طلب يامال رميه باتجاهه، ليلتقطه ويرفعه عالياً فوق حافلة الفريق الكتالوني لدقائق عدّة، إذ ظهر لاعب برشلونة مع رفاقه الذين تجمعوا حوله.

وانتشر مشهد لامين يامال على وسائل التواصل، وأثار ردّات فعل عديدة، لكن احتفالات نادي برشلونة لم تخلُ من الرموز السياسة، وبخاصة أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ظهر وهو يلوح بعلم استقلال كتالونيا الذي كانت تحمله الجماهير في شوارع المدينة التي احتفلت بتحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.