جماهير تفسد ديربي الدوري التشيكي.. شغب واعتداء وتأجيل حسم اللقب

- ألغيت مباراة "الديربي" في الدوري التشيكي بين سلافيا براغ وسبارتا براغ في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد اقتحام جماهير سلافيا براغ للملعب، رغم تقدم فريقهم 3-2 واقترابهم من حسم اللقب. - تعرض حارس مرمى سبارتا براغ، ياكوب سوروفتشيك، للاعتداء من قبل الجماهير، مما أدى إلى إصابته، بينما أصيب عضو الجهاز الطبي ماتياس فويتا بجروح متفاوتة. - طلبت الشرطة من الحكم كارل روتشيك إلغاء المباراة بسبب الشغب الجماهيري، وتوعد سوروفتشيك بتقديم شكوى للسلطات المحلية ضد المعتدين.

قرر حكم مواجهة "الديربي" في الدوري التشيكي لكرة القدم، التي جمعت بين نادي سلافيا براغ وغريمه سبارتا براغ، إلغاء المباراة عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، مساء الخميس، بعدما اقتحمت الجماهير أرض الملعب وهرب نجوم الفريقين إلى غرف خلع الملابس.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "فلاش سكور"، مساء السبت، أن جماهير نادي سلافيا براغ قامت باقتحام أرض الملعب، رغم أن فريقها كان متقدماً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان على بعد ثوانٍ قليلة من حسم لقب الدوري التشيكي لكرة القدم، حيث ألقى البعض القنابل الدخانية، فيما هاجم البقية عدداً من لاعبي سبارتا براغ.

واضطر الحكم كارل روتشيك لإلغاء المباراة على الفور، بعدما شاهد تعدي بعض جماهير سلافيا براغ، على حارس مرمى سبارتا براغ، ياكوب سوروفتشيك الذي خرج من الملعب وهو يشتكي من الألم بسبب الضرب الذي تلقاه، فيما عانى أحد أعضاء الجهاز الطبي ويدعى ماتياس فويتا، من إصابات متفاوتة.

وأوضح الموقع أن بعثة نادي سبارتا براغ توجهت مباشرة إلى غرف خلع الملابس، وبعدها صوب حافلتها التي غادرت الملعب على وجه السرعة، فيما توعد حارس المرمى، ياكوب سوروفتشيك باللجوء إلى السلطات المحلية لتقديم شكوى على الأشخاص الذين اعتدوا عليه بالضرب أثناء نزولهم إلى أرض الملعب.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الحكم كارل روتشيك ألغى المباراة، بعدما تلقى طلباً مباشرة من قبل الشرطة، بضرورة عدم استكمال مواجهة "الديربي" في الدوري التشيكي لكرة القدم، بسبب الشغب الجماهيري، الذي أشعلته جماهير سلافيا براغ، حيث ستعمل السلطات المحلية على معرفة الأسباب التي دفعتها إلى النزول للملعب رغم أن فريقها كان على بعد ثوانٍ فقط من حسم لقب المسابقة المحلية.