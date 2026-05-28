جماهير أيرلندا تجدد دعمها لفلسطين خلال مواجهة قطر الودية

- خلال مباراة ودية بين أيرلندا وقطر، أظهرت الجماهير الأيرلندية دعمها لفلسطين بإلقاء كرات تنس بألوان العلم الفلسطيني ورفع الأعلام، مما أدى إلى توقف المباراة. جاء هذا الاحتجاج رفضًا للمباراة المرتقبة بين أيرلندا وإسرائيل. - الملاعب الأيرلندية تُعتبر منصة دائمة للتضامن مع فلسطين، حيث يرفع الجمهور الأعلام الفلسطينية وشعارات ضد إسرائيل. أكد قائد منتخب أيرلندا أن اللاعبين لن يُمنعوا من اتخاذ مواقف ضد إسرائيل، مما يعكس موقفًا شعبيًا متجذرًا. - جماهير نادي بوهيمنز الأيرلندي تُعد من أبرز الداعمين لفلسطين، حيث نظمت حملات تضامنية واستضافت منتخب فلسطين للسيدات. تصاعدت الدعوات لمقاطعة الفرق الإسرائيلية، مما يؤكد استمرار ارتباط الجماهير الأيرلندية بالقضية الفلسطينية.

جددت جماهير أيرلندا مواقفها الداعمة لفلسطين، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلادها مع المنتخب القطري، مساء الخميس، على ملعب "أفيفا" في العاصمة دبلن، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت مدرجات الملعب مشاهد لافتة، بعدما ألقى عدد من المشجعين كرات تنس تحمل ألوان العلم الفلسطيني وكتب عليها "أوقفوا اللعبة" إلى أرضية الملعب، في خطوة رمزية هدفت إلى التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، وكذلك احتجاجاً من جماهير أيرلندا على المباراة المرتقبة بين البلد الأوروبي وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية وسط مطالبات بعدم خوضها، وانتشار واسع للأعلام الفلسطينية واللافتات الداعمة للقضية الفلسطينية بين الجماهير الأيرلندية في المدرجات، ما دفع حكم اللقاء لإيقاف اللعب دقائق معدودة لإزالة تلك الكرات من أرضية الملعب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحول فيها الملاعب الأيرلندية إلى منصة للتعبير عن التضامن مع فلسطين، إذ اعتادت جماهير عدة أندية ومنتخبات رفع الأعلام الفلسطينية بصورة متكررة خلال المباريات المحلية والدولية، حتى باتت هذه المشاهد جزءاً من الهوية الجماهيرية لدى شريحة واسعة من مشجعي كرة القدم في البلاد. كما شهدت الملاعب الأيرلندية انتشار شعارات مثل "أظهروا البطاقة الحمراء لإسرائيل"، إذ رفعتها جماهير المنتخب الأيرلندي خلال مباريات رسمية، في رسالة احتجاج على الحرب في غزة ومطالبة الهيئات الرياضية الدولية باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وكان ناثان كولينز، قائد منتخب جمهورية أيرلندا، أكد أن اللاعبين "لن يُمنعوا" من اتخاذ موقف ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام، وقال كولينز قبل المباراة الودية التي جمعت أيرلندا بقطر: "إذا أراد أي فرد اتخاذ موقف، فلن نقف في وجهه ولن نمنعه". وكان من المتوقع تنظيم احتجاج قبل مباراة قطر، كما حدث أمام البرلمان الأيرلندي (الدايل) في وقت سابق يوم أمس الأربعاء.

وتُعد جماهير نادي بوهيمنز الأيرلندي من أبرز المجموعات الرياضية الأوروبية المعروفة بدعمها العلني لفلسطين، بعدما نظمت خلال الأعوام الماضية حملات تضامنية ومباريات خيرية، كما استضافت منتخب فلسطين للسيدات في مباراة تاريخية بالعاصمة دبلن، رُفعت خلالها آلاف الأعلام الفلسطينية داخل المدرجات. ويرى متابعون أن الموقف الشعبي الأيرلندي تجاه فلسطين يرتبط بعوامل تاريخية وسياسية، إذ يعتبر كثير من الأيرلنديين أن هناك تشابهاً بين التجربة التاريخية لأيرلندا في مواجهة الاحتلال البريطاني وبين معاناة الفلسطينيين، ما خلق حالة تعاطف متجذرة داخل المجتمع الأيرلندي انعكست بوضوح في الملاعب الرياضية والشوارع والفعاليات العامة.

Ireland vs Qatar is stopped as fans protest against the potential Ireland vs Israel games in support of Palestine 🇵🇸



Security are clashing with the fans who are unfurling banners, flags and throwing tennis balls onto the pitch. — Ben Symes (@bensymes01) May 28, 2026

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت الدعوات داخل الأوساط الرياضية الأيرلندية إلى مقاطعة المنتخبات والفرق الإسرائيلية، كما رفعت جماهير المنتخب شعارات تطالب بإظهار "البطاقة الحمراء لإسرائيل"، في حملات لاقت انتشاراً واسعاً بين المشجعين والناشطين. وبينما جاءت المباراة الودية أمام قطر في إطار الاستعدادات للمونديال المقبل والتي انتهت بفوز إيرلندا بهدف نظيف، تحولت المدرجات مجدداً إلى مساحة للتعبير السياسي والإنساني، في مشهد يؤكد استمرار ارتباط جزء كبير من جماهير كرة القدم الأيرلندية بالقضية الفلسطينية، واستخدام الرياضة منبراً لإيصال رسائل التضامن إلى الرأي العام العالمي.

Ireland fans send a clear message against fixtures vs Israel during tonight's friendly against Qatar. — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) May 28, 2026