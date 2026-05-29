تحقيقات رسمية ضد "فيفا" بسبب تذاكر كأس العالم

- يواجه "فيفا" ضغوطًا قانونية في الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2026، حيث فتح المدعيان العامان لنيويورك ونيوجيرسي تحقيقًا في ممارسات بيع التذاكر، مشيرين إلى تضليل المشجعين بشأن مواقع مقاعدهم. - تطالب السلطات بمعلومات حول مبيعات التذاكر، خاصة للمباريات في ملعب ميتلايف، بينما لم يصدر "فيفا" تعليقًا رسميًا. - أثارت أسعار التذاكر الباهظة جدلاً واسعًا، وقد يكون موقف المدعيين العامين حاسمًا في كشف الملابسات المتعلقة ببيع التذاكر.

يُواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضغوطًا كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد سلسلة من المشاكل القانونية التي طفت على الساحة منذ العديد من الأيام. فقبل أسبوعين فقط من انطلاق كأس العالم 2026، أعلن المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي عن فتح تحقيق في ممارسات بيع التذاكر الخاصة بالبطولة، وفق ما نقله موقع فوت ميركاتو الفرنسي الخميس، في أزمة جديدة تُرافق كأس العالم قبل ضربة بدايتها الرسمية بعد أقل من إسبوعين.

وفي بيان مشترك، أكدت ليتيتيا جيمس وجينيفر دافنبورت أن العديد من المشجعين تعرضوا للتضليل بشأن مواقع مقاعدهم التي اشتروها منذ مدة. وتُطالب السلطات في الولايتين الآن بمعلومات تفصيلية حول مبيعات التذاكر، لا سيما للمباريات الثماني المقررة إقامتها على ملعب ميتلايف، حيث ستُقام المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من قبل "فيفا" بشأن هذا البيان.

وفي منتصف مايو/أيار، كان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا قد طلب بالفعل توضيحات من "فيفا" بشأن "ممارسات تجارية خادعة" محتملة، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية. ولا تزال أسعار التذاكر الباهظة لهذه النسخة الجديدة من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخباً تُثير جدلاً واسعاً، ويبدو أن موقف المدعيين العامين قد يكون حاسماً في الكشف عن العديد من الملابسات التي رافقت بيع التذاكر. وتعرض "فيفا" إلى انتقادات قوية بسبب ارتفاع أسعار التذاكر في هذه النسخة من كأس العالم، بعد وصولها إلى أرقام خيالية، قد تحرم عدداً واسعاً من المشجعين من الحضور ودعم منتخبات بلادهم.