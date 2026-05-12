أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز (79 عاماً)، في حديثه بالمؤتمر الصحافي، الثلاثاء، عدم نيته تقديم استقالته من منصبه، داعياً إلى إجراء انتخابات لمجلس إدارة الفريق الملكي، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام لعبت دوراً سلبياً في نشر أخبار غير صحيحة نهائياً طوال الفترة الماضية.

وقال فلورنتينو بيريز في مؤتمر صحافي دعا إليه النادي بشكل مفاجئ في مدريد: "في البداية لن أستقيل من منصبي، وأدعو من هنا إلى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نادي ريال مدريد، وهذا الفريق لا يوجد لديه مالك واحد فقط؛ بل ألف عضو يشكلون هذا النادي. لقد اتخذت هذا القرار (عقد مؤتمر صحافي) بسبب وضع عبثي تم افتعاله، وبسبب حملات ضد مصالح ريال مدريد وضدي شخصياً. صحيح أنه لم تكن النتائج مُرضية، ولكن في الرياضة لا يكون الفوز حليفنا دائماً، وهناك جهات تعمل على استغلال الوضع لمهاجمتي شخصياً، وبعضهم يتساءل أين هو الرئيس".

وتابع: "لا أحب الحديث لوسائل الإعلام، لكن تلقيت الاتصالات من قبل المقربين مني، يخبرونني فيها بأني مصاب بالسرطان في مراحله الأخيرة، لكن هذا الامر غير صحيح، لأنني أتمتع بصحة ممتازة، وما زلت أمارس دوري في رئاسة نادي ريال مدريد وشركتي، ولو كنت فعلاً مريضاً لما شاهدني أحد أجلس الآن وأتحدث، بل كان يجب عليّ أن أكون في مركز متخصص أتلقى العلاج، ولو كان هذا الأمر صحيحاً لكان العالم كله يعرف هذه القصة".

وهاجم بيريز بلا هوادة بعض وسائل الإعلام، فقال: "صحيفة مثل إي بي سي (في إسبانيا)، تنشر أنني مريض ومتعب للغاية، قبل عقد هذا الاجتماع معكم، لا أعرف لماذا تنشر مثل هذه الأخبار؟ بالنسبة لي أستيقظ في الصباح الباكر، وأذهب إلى عملي، وأنام في وقت متأخر، لأنني أعمل بجد كبير، وأتفهم الإحباط الذي يشعر به البعض، لأننا لم نستطع تحقيق الألقاب هذا العالم، لكنني هنا أمامكم جميعاً. أنا رئيس ريال مدريد، وفزنا بـ66 لقباً في كرة القدم والسلة، بما فيها سبع بطولات قارية، ومن يقف خلف هذه الحملات ضدي، عليهم الظهور والترشح في الانتخابات، الآن لديكم الفرصة للوقوف ضدي، لأنني سأترشح للدفاع عن مصالح النادي".

وتابع: "بعض الصحافيين يقولون الأشياء التي يصدقها الناس، بل وصل فيهم الأمر إلى التدخل في انتخابات ريال مدريد، لأنهم يظنون أنهم يتمتعون بنفوذ كبير، لكن لا يعرفون أن أعضاء النادي هم الذين يديرون الأمور ما دمت في منصبي، ومن يمتلك الجرأة حتى يظهر فعليه الترشح الآن، ولا يتحدث خلف ظهري وينشر الإشاعات بأنني مريض بالسرطان ومتعب، وأرفض نهائياً أن يتم استغلال بعض وسائل الإعلام لتمرير هذه الروايات، لأننا لا نفوز بالألقاب، رغم أننا قبل عامين كنا نحتفل بلقب دوري أبطال أوروبا، بل وصل الأمر بهم إلى وصف الفريق بأنه مدمر".

قضية نيغريرا على طاولة الاتحاد الأوروبي

وعاد فلورنتينو بيريز إلى إثارة قضية نيغريرا في المؤتمر الصحافي، بقوله: "قبل ثلاث سنوات، علمنا أننا نواجه قضية فساد مماثلة لقضية نيغريرا، وهي أكبر فضيحة في التاريخ، من غير المعقول أن نرى حكاماً من تلك الحقبة لا يزالون يلعبون في دورينا. نحن بصدد إعداد ملف شامل سنقدمه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل فوري، ونحن ريال مدريد أقوى وأثمن علامة تجارية في العالم، والنادي صاحب أعرق سمعة عالمية، ولا أدري لماذا يحاول بعض الصحافيين العبث معنا. ريال مدريد ملك للجميع ويملك أغلى تشكيلة في العالم، ومن يريد الترشح إلى الانتخابات بشكل مبكر، فأهلا وسهلاً به، لكن عليهم الظهور إلى العلن وعدم الاختباء".

واستطرد: "نحن بصدد إعداد ملف من 600 صفحة سأرسله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولا يوجد سابقة لهذا الأمر في عالم كرة القدم، رغم أن رئيس اللجنة الفنية للحُكام يريد منا نسيان هذا الأمر، لكن كيف لنا أن ننساه؟ لقد ربحنا قضية دوري السوبر، وربحنا القضية في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وذهبنا إلى الاتحاد الأوروبي لنقول إننا سنتفاوض. على سبيل المثال، توفير كرة قدم مجانية حتى يتمكن الأطفال في أفريقيا من مشاهدة كرة القدم مجاناً، وهذا ليس لمصلحة ريال مدريد فحسب، بل لمصلحة كرة القدم ككل".