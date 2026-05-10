بلاي أوف السلة الأميركية: ثاندر يقترب من إقصاء ليكرز

- أوكلاهوما سيتي ثاندر يقترب من نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين بعد فوزه الساحق على لوس أنجليس ليكرز (131-108)، بقيادة أجاي ميتشل الذي سجل 24 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة، ليصبح ثاندر على بُعد خطوة من التأهل. - كليفلاند كافالييرز يُنعش آماله في التأهل بفوزه على ديترويت بيستونز (116-109)، بفضل أداء ميتشل الذي سجل 35 نقطة، وهاردن الذي أضاف 19 نقطة، ليقلص السلسلة إلى (2-1). - رغم غياب لوكا دونتشيتش، لم يتمكن ليكرز من تحقيق الفوز، حيث كان روي هاشيمورا أفضل مسجل للفريق بـ21 نقطة، بينما أضاف ليبرون جيمس 19 نقطة.

قدم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر مستوى استثنائياً أمام لوس أنجليس ليكرز واقترب من التأهل إلى نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين هذا الموسم، في جولة شهدت إنعاش فريق كليفلاند كافالييرز لآماله بالتأهل بعد فوزه على ديترويت بيستونز في السلسلة.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه فريق لوس أنجليس ليكرز (131-108)، فجر الأحد، وأمسى على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى نهائي دوري السلة الأميركية للمحترفين هذا الموسم، وسجّل أجاي ميتشل 24 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة من دون ارتكاب أي كرة ضائعة ليقود ثاندر للتقدم (3-صفر) في سلسلة المباريات السبع من الدور نصف النهائي لمنافسات المنطقة الغربية، على أن يستضيف ليكرز المباراة الرابعة فجر الثلاثاء طامحاً بأن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري يقلب تأخره من (3-صفر) إلى فوز في سلسلة إقصائية.

وفي ظل استمرار غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، لم يستطع ليكرز تحقيق فوز مهم، مع انتقال السلسلة إلى أرضه، وكان الياباني روي هاشيمورا أفضل مُسجّل لفريق ليكرز بتسجيله 21 نقطة، في وقت أضاف النجم ليبرون جيمس 19 نقطة مع ست متابعات وثماني تمريرات حاسمة، ومتسلحاً بالعمق الموجود في تشكيلته، نجح ثاندر مرة أخرى في بسط هيمنته، ولا سيما في النصف الثاني.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لبلاي أوف دوري السلة الأميركية للمحترفين، حافظ كافالييرز الذي خسر أول مباراتين له في ديترويت على سجله المثالي على أرضه في الأدوار الإقصائية وتفوق (116-109)، ليُقلص السلسلة إلى (2-1)، وكان ميتشل أفضل مُسجّل لكافالييرز بـ35 نقطة مع عشر متابعات، وأضاف إليه هاردن 19 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.

في المقابل ومن جانب بيستونز، سجّل كايد كانينغهام 27 نقطة مع عشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة محرزاً ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل"، فيما كان هاردن حاسماً في الوقت القاتل من اللقاء عندما سجّل تسعاً من نقاطه الـ19 في الربع الأخير المتقارب، بينها ثلاث سلات حاسمة تضمنت تصويبة ثلاثية قاتلة منحت كليفلاند التقدم بفارق أربع نقاط قبل 25.9 ثانية على النهاية.