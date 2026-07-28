برشلونة يدرس إمكانية خوض مباراة ودية في المغرب

يواصل نادي برشلونة تشكيل ملامح فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك (61 عاماً). فبعد الانطباعات الإيجابية التي تركها الفريق في أول مباراة تحضيرية صيفية له ضد نادي أوروبا من الدرجة الثالثة الإسبانية والفوز عليه (4-1)، سافر لاعبو البلوغرانا إلى إنكلترا، الاثنين، لبدء معسكرهم التدريبي التحضيري في مركز سانت جورج بارك.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، الاثنين، سيستغل المدرب الألماني هذه الفترة لمواصلة العمل المكثف مع الفريق، بدنياً وتكتيكياً، استعداداً لأسابيع حاسمة قبل انطلاق الموسم رسمياً (15 أغسطس/آب 2026)، والهدف هو ترسيخ أساليب اللعب المعتادة للفريق وتسريع اندماج اللاعبين الجدد. وسافر الفريق بكامل لاعبيه الأساسيين المتاحين تقريباً، بالإضافة إلى عدد كبير من لاعبي فريق الشباب، ومن أبرز الأسماء المنضمة حديثاً كريم أديمي، ورونالد أراوخو العائد من كأس العالم، وفيرمين لوبيز الذي يواصل تعافيه ضمن الفريق، كما سافر الهولندي فرينكي دي يونغ والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن رغم إصاباتهما، أما البرازيلي رافينيا، فسينضم إلى الفريق منتصف الأسبوع بعد انتهاء إجازته.

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المغرب خيار على طاولة برشلونة

إلى جانب العمل على أرض الملعب، يواصل برشلونة وضع اللمسات الأخيرة على جدول مبارياته الودية. ووفقاً للتقرير ذاته، يدرس النادي خوض مباراة ودية أخرى في المغرب قبل انطلاق الدوري الإسباني، في خطوة ستكون ذات أهمية رياضية كبيرة، فضلاً عن أهميتها التجارية. ويتمتع برشلونة بقاعدة جماهيرية ضخمة في شمال أفريقيا، وخوض مباراة ودية في المغرب من شأنه أن يعزز حضوره الدولي، بالإضافة إلى توليد إيرادات جديدة للنادي. وحتى الآن، لم يُكشف عن اسم المنافس المحتمل أو موعد المباراة، على الرغم من أن المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، يعمل على إيجاد موعد مناسب ضمن جدول مباريات مزدحم للغاية.

بينما تُستكمل الترتيبات النهائية لهذا الاحتمال، يُركز فريق هانسي فليك على مباريات ما قبل الموسم القادمة. وسيُختتم المعسكر التدريبي في إنكلترا بمباراتَين وديتين ضد برمنغهام سيتي في 31 يوليو/تموز وبريستون نورث إند في 3 أغسطس/آب. بعد ذلك، سيسافر برشلونة إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة أوديني الثلاثية في 8 أغسطس، حيث سيواجه نوتنغهام فورست وأودينيزي. وقبل الانطلاق الرسمي للموسم (سيخوض برشلونة لقاءه الأول في 23 أغسطس ضد ألتشي)، سيخوض البلوغرانا أيضاً كأس خوان غامبر، المُقرر إقامتها في 19 أغسطس ضد الأهلي المصري.