النصر يواجه الهلال وعين رونالدو على لقب الدوري السعودي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى ملعب أول بارك في الرياض، من أجل متابعة "ديربي" العاصمة السعودية، الذي سيجمع بين نادي النصر وغريمه الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

ويتربع نادي النصر على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 82 نقطة، فيما يأتي خلفه مباشرة غريمه التاريخي الهلال، الذي يحل في المركز الثاني، برصيد 77 نقطة، لكن مواجهة "الديربي" ستحمل صراعاً قوياً ومُباشراً بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.

ويجمع رونالدو وبنزيمة تاريخٌ طويل من التنافس والندية منذ أيامهما في نادي ريال مدريد الإسباني، وهو ما أضفى طابعاً خاصاً على المواجهات التي جمعتهما لاحقاً في الدوري السعودي. فقد تناوب النجمان، خلال موسمين ونصف، على قيادة فريقيهما نحو الانتصارات (عندما كان بنزيمة يحمل قميص الاتحاد)، وسط تقارب لافت في الأرقام والإحصائيات، سواء على مستوى الأهداف أو التمريرات الحاسمة، بما يعكس صراعاً متوازناً داخل المستطيل الأخضر.

ومع حلول الموسم الجاري، بدا التفوق واضحاً للنجم البرتغالي في مباريات القمة، في حين قدّم الفرنسي أفضل ما لديه منذ انتقاله إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ عقده مع الاتحاد. كل ذلك يمنح مواجهة "الديربي" أهمية استثنائية، إذ قد تكون حاسمة في تحديد بطل النسخة الحالية من المسابقة (الهلال يملك مباراة مؤجلة).

وعلى مدار موسمين ونصف، شهدت الملاعب السعودية تقلبات دراماتيكية في ميزان القوى بين النجمين؛ فبعد بداية كاسحة لرونالدو الذي قاد "العالمي" إلى فوز عريض بنتيجة (5-2) على الاتحاد مطلع موسم 2023-2024 سجل خلالها ثنائية، جاء الرد القاسي من بنزيمة في موسم 2024-2025، حيث فرض ناديه السابق هيمنته ذهاباً وإياباً في المسابقة المحلية بنتيجتي (2-1) و(3-2)، ليؤكد الفرنسي تفوقه الرقمي في المواجهات المباشرة تاريخياً بواقع أربعة انتصارات مقابل فوزين لـ"صاروخ ماديرا" وتعادلين، مع تقارب مذهل في الحصيلة التهديفية بواقع ستة أهداف لكل منهما في صداماتهما المباشرة.

وفي الموسم الحالي وتحت أعين بنزيمة، الذي لعب مع ناديه السابق الاتحاد، استعاد رونالدو بريقه في المواجهات المباشرة، بعدما قاد النصر إلى إسقاط "العميد" مرتين متتاليتين؛ الأولى كانت في ليلة استثنائية بنصف نهائي كأس السوبر السعودي (2-1)، قبل أن يؤكد البرتغالي علو كعب "العالمي" مجدداً في الدوري السعودي بهدفين دون رد، ليبقى التنافس بين الأسطورتين مشتعلاً، ولا يخضع لأي أحكام مسبقة، مجسداً أعلى مستويات الندية في القمة الكروية السعودية. وفي المواجهة الأولى للفرنسي بقميص الهلال، نجح في استعادة توازنه بمواجهاته ضد رونالدو، حيث ساهم في قيادة "الزعيم" إلى فوز كبير بثلاثية مقابل هدف، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة "الديربي"، اليوم الثلاثاء.

من جهته، يُعد قائد نادي الهلال، سالم الدوسري، أحد أبرز النجوم في الموسم الجاري بكرة القدم السعودية، بعدما قاد "الزعيم" صوب حسم لقب كأس الملك، لكنه يرغب الآن في حسم مواجهة "الديربي" ضد الغريم النصر. ويُعد الدوسري الهدّاف التاريخي لنادي الهلال في شباك غريمه النصر في جميع البطولات، برصيد 12 هدفاً، منها تسعة أهداف في الدوري السعودي، وهو رقم لم يحققه أمام أي فريق آخر. ويعلم الدوسري جيداً أن ناديه الهلال لعب ضد غريمه 189 مباراة سابقاً بجميع المسابقات، حقق الهلال الفوز في 74، مقابل 61 للنصر، وحسم التعادل بينهما 54 لقاءً، ما يعكس التفوق التاريخي لكتيبة المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، التي تبحث عن عدم تجرع مرارة طعم الهزيمة نهائياً في الموسم الحالي.