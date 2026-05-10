النجمة اللبناني يتعاقد مع الدريدي.. إقبال على المدرسة التونسية

- تعاقد فريق النجمة اللبناني مع المدرب التونسي الأسعد الدريدي لقيادته في الموسم المقبل، معتمدًا على خبراته الكبيرة في الدوريات العربية، رغم عدم تحقيقه ألقابًا في مسيرته. - يؤكد النجمة ثقته في المدرسة التدريبية التونسية بعد تجربة سابقة مع راضي الجعايدي، ويأمل في تحقيق أفضل النتائج مع الدريدي. - يُعتبر الدريدي من أبرز المدربين في تونس، حيث قاد أندية قوية مثل النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، ويمتلك خبرة في الدوريات الجزائرية والليبية.

تعاقد فريق النجمة اللبناني، مع المدرب التونسي الأسعد الدريدي لقيادته في الموسم المقبل، حيث نشر الفريق اللبناني بياناً رحب من خلاله بالمدرب التونسي الذي يملك خبرات كبيرة بعد أن راكم التجارب في عديد الدوريات العربية، ولا سيما الدوري التونسي، ورغم أنه لم يحصد ألقاباً في مسيرته، إلا أنه يُعرف بقوة الشخصية واعتماده على المواهب الشابة.

وبتعاقده مع الدريدي، فإن فريق النجمة يؤكد ثقته في المدرسة التدريبية التونسية، فقد دربه في بداية الموسم الحالي، راضي الجعايدي، الذي لم يواصل التجربة وغادر الفريق سريعاً. ورغم أن الجعايدي يملك تجربة محترمة في عالم التدريب بما أنه عمل في بلجيكا كما قاد الترجي التونسي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً له لإنهاء الموسم مع الفريق. ويأمل النجمة من خلال هذه الصفقة، بالاستفادة من خبرة المدرب التونسي حتى يحصد الفريق أفضل النتائج. وسبق لفريق النجمة أن تعاقد قبل مواسم مع مدرب تونسي آخر، وهو طارق جراية الذي درّب الفريق في مناسبتين.

ويُعتبر الدريدي من بين أبرز المدربين في تونس خلال المواسم الأخيرة، بما أنه قاد ثلاثة أندية قوية في الدوري التونسي وهي: النادي الصفاقسي (في مناسبتين) والنجم الساحلي (مناسبتين) والنادي الأفريقي، إضافة إلى أندية وسط الترتيب مثل، الملعب التونسي والاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي والملعب القابسي. وخلال الموسم الماضي، قاد النجم في المباريات الأولى، ثم انتقل لخوض تجربة في الدوري الجزائري مشرفاً على نادي قسنطينة، ولكنه لم يكمل الموسم مع الفريق. ويملك في رصيده تجربة تدريبية في الدوري الليبي أيضاً مع النادي الأهلي.