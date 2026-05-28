الكونغو الديمقراطية تطالب "فيفا" برد أموال تذاكر المونديال

- طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية "فيفا" بإعادة أموال تذاكر كأس العالم 2026 بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا، مما يهدد حضور المشجعين للمباريات. - فرضت الولايات المتحدة وكندا قيوداً على دخول القادمين من مناطق متأثرة بالفيروس، مما يعقّد وصول الجماهير الكونغولية إلى الملاعب في أمريكا الشمالية. - أكد "فيفا" أنه يدرس طلب استرداد التذاكر، مشيراً إلى أن سياسته لا تتضمن عادةً استرداد الأموال إلا في حالات استثنائية مثل إلغاء المباريات.

طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإعادة أموال تذاكر كأس العالم 2026 التي اشتراها مشجعو المنتخب، بعد أن باتت مشاركتهم في حضور المباريات مهددة، بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء الأربعاء، أوضح الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، أن قرار عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة وكندا، فرض قيود على دخول القادمين من مناطق متأثرة بالفيروس، حال دون قدرة جماهير "الفهود" على السفر ومساندة منتخبها في البطولة المرتقبة. وتأتي هذه التطورات في وقت سجلت فيه مناطق وسط وشرق أفريقيا أكثر من 900 حالة مشتبه بها و223 وفاة منذ إعلان تفشي المرض، وفق بيانات رسمية، مع تمركز أغلب الإصابات في الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي دفع السفارة الأميركية في كينشاسا إلى تعليق خدمات التأشيرات.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على دخول غير المواطنين الذين زاروا الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال آخر 21 يوماً، فيما تبعتها كندا بإجراءات مماثلة تضمنت قيوداً على سفر المواطنين الكونغوليين لمدة 90 يوماً، ما يعقّد وصول الجماهير إلى الملاعب في أميركا الشمالية. وقال رئيس الاتحاد الكونغولي فيرون موسينغو أومبا، في تصريحات نقلها المصدر ذاته، إن بلاده تواصلت مع "فيفا" لبحث إمكانية استرداد قيمة التذاكر، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة تجعل الخسارة كبيرة على المشجعين الذين لن يتمكنوا من الحضور.

كرة عالمية منتخب الكونغو يدخل الحجر الصحي قبل السفر إلى أميركا

وأضاف أن الجماهير "معاقبة عملياً" لأنها لا تستطيع السفر لمساندة منتخبها، مؤكداً أن الاتحاد لا يريد أن يخسر المشجعون شغفهم بالبطولة. وفي المقابل، أكد "فيفا"، أنه يدرس الطلب المقدم من الاتحاد الكونغولي، مع الإشارة إلى أن سياسته العامة لا تتضمن عادةً استرداد قيمة التذاكر إلا في حالات استثنائية مثل إلغاء المباريات. ورغم القيود المفروضة على الجماهير، فإن المنتخب نفسه لن يتأثر بقيود السفر، إذ ينشط معظم اللاعبين خارج البلاد، فيما انتقل أعضاء الطاقم الفني من الكونغو إلى أوروبا لتفادي إجراءات الحجر.