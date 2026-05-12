- مفاوضات حقوق البث بين الصين وفيفا: لم تتوصل الصين وفيفا إلى اتفاق نهائي بشأن حقوق بث كأس العالم 2026، رغم اقتراب موعد البطولة، مما يثير قلقاً في الصين التي تضم 200 مليون من عشاق كرة القدم. - عرض فيفا وخفض محتمل: قدم فيفا عرضاً بقيمة 250 مليون دولار لحقوق البث، لكن الصين رفضته. من المتوقع أن يزور وفد فيفا بكين لمواصلة المفاوضات، مع احتمالية خفض قيمة الحقوق بأكثر من 50%. - أهمية السوق الصينية: الصين شكلت نسبة كبيرة من مشاهدات كأس العالم 2022، مما يبرز أهمية السوق الصينية لفيفا ويجعل المفاوضات الحالية حاسمة للطرفين.

قبل شهر على انطلاق كأس العالم 2026، لم تتوصل الصين، إحدى أكثر دول العالم سكاناً، إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حقوق بث البطولة، رغم أن المونديال ينطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل ويستمر حتى 19 يوليو/تموز.

وبحسب ما أورده موقع راديو مونت كارلو الفرنسي اليوم الثلاثاء، لم يُعلن حتى الآن عن أي اتفاق رسمي، رغم أن الصين تضم نحو 200 مليون من عشاق كرة القدم، وهو ما يجعل الملف محل اهتمام واسع داخل البلاد.

فيفا يدرس خفض قيمة حقوق البث

ووفقاً لوسائل إعلام صينية، فإن "فيفا" قدم عرضاً أولياً بلغت قيمته 250 مليون دولار للحصول على حقوق بث البطولة، لكن هذا العرض قوبل بالرفض من الجانب الصيني. غير أن الأزمة قد تشهد انفراجة خلال الأيام المقبلة، إذ من المنتظر أن يزور وفد رفيع المستوى من مسؤولي "فيفا" العاصمة بكين هذا الأسبوع لمواصلة المفاوضات. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الدولي قد يوافق على خفض قيمة الحقوق بأكثر من 50% من أجل التوصل إلى اتفاق.

غياب غير معتاد قبل أسابيع من البطولة

وفي النسخ السابقة، خصوصاً عامي 2018 و2022، كانت القناة الرسمية الصينية "CCTV" تحصل على حقوق البث قبل وقت طويل من انطلاق البطولة، وتبدأ حملاتها الترويجية والإعلانية قبل أسابيع من صافرة البداية. ويثير عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن حالة من القلق في الصين، خاصة أن التلفزيون الرسمي سبق له أن رفض شراء حقوق بث التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2014.

الصين قوة جماهيرية هائلة

وخلال كأس العالم 2022 في قطر، شكّل الجمهور الصيني، وفقاً لإحصاءات "فيفا"، نحو 49.8% من إجمالي ساعات المشاهدة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، كما مثل 17.7% من إجمالي مشاهدي البث التلفزيوني التقليدي. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية الكبيرة للسوق الصينية بالنسبة لـ"فيفا"، ما يجعل المفاوضات الحالية حاسمة للطرفين قبل أسابيع قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.