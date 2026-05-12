"الحمد لله لست مدريدياً".. لامين يامال يثير الجدل ويستفز جماهير الريال

- احتفل نادي برشلونة بتتويجه بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث شهدت الاحتفالات مشاركة لافتة من النجم الشاب لامين يامال. - لفت يامال الأنظار خلال الاحتفالات بقميصه الساخر الذي كتب عليه "الحمد لله، لست مدريدياً"، كما رفع علم فلسطين، مما أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. - رغم غيابه عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، أنهى يامال موسمه برصيد 45 مباراة و24 هدفاً، ويُتوقع مشاركته مع منتخب إسبانيا في كأس العالم المقبلة.

احتفل نادي برشلونة بتتويجه بلقب الدوري الإسباني، مساء الاثنين، في شوارع المدينة، وسط أجواء احتفالية كبيرة شارك فيها اللاعبون والجماهير، وكان من أبرز الحاضرين النجم الشاب لامين يامال (18 عاماً)، الذي خطف الأضواء بتصرفاته ورسائله خلال الموكب.

وجاء التتويج بعد فوز برشلونة في مباراة الكلاسيكو (2-0) على ريال مدريد، ليحسم الفريق لقبه التاسع والعشرين في الدوري الإسباني، ويؤكد تفوقه في الموسم الحالي. وبحسب تقرير شبكة "أر. أم. سي" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ظهر يامال، خلال الاحتفالات في شوارع برشلونة، وهو يحمل قميصاً خاصاً كتب عليه عبارة ساخرة موجهة إلى الغريم التقليدي: "الحمد لله، لست مدريدياً"، في إشارة اعتُبرت رداً مباشراً على أجواء المنافسة مع ريال مدريد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ نشر اللاعب صورة عبر حسابه في "إنستغرام" وهو يرتدي القميص ذاته، ما زاد من تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع الطابع الاستفزازي للرسالة الموجهة للغريم التقليدي. كما شهدت الاحتفالات لقطة أخرى لافتة، بعدما ظهر يامال وهو يرفع علم فلسطين خلال موكب التتويج، في مشهد انتشر على نطاق واسع واعتُبر رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

بعيدا عن الملاعب يامال يرفع علم فلسطين باحتفالات برشلونة بلقب الليغا

وفي سياق متصل، كان يامال قد غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في الفخذ اليسرى، حيث ابتعد عن المشاركة منذ 23 إبريل/نيسان، ليختتم موسمه برصيد 45 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 24 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة. ويُنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة مع منتخب إسبانيا في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم، حيث يُعد أحد أبرز الأسماء المرشحة للظهور مع "لاروخا" في البطولة المقبلة، بعد تتويجه سابقاً بلقب أمم أوروبا 2024.