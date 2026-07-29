الحكمة يُعادل سلسلة نهائي السلة اللبنانية بفوزه على الرياضي 90-78

- نجح نادي الحكمة في معادلة سلسلة نهائي دوري كرة السلة اللبناني ضد الرياضي بيروت بفوزه بنتيجة 90-78، بعد مباراة شهدت تقلبات في النتيجة، مما يعزز فرصه في تحقيق اللقب الأول منذ موسم 2003-2004. - شهدت المباريات السابقة توتراً كبيراً بين الجماهير، مما دفع الاتحاد اللبناني للتدخل وفرض غرامات لتجنب العنف، مما ساهم في إقامة المباراة الرابعة بأجواء هادئة. - استفاد الحكمة من قوة دكة البدلاء بقيادة المدرب جو غطاس، بينما واجه الرياضي صعوبات بسبب إصابة وائل عرقجي وتواضع مستوى الأجانب.

عادل نادي الحكمة سلسلة نهائي دوري كرة السلة اللبناني مجدداً أمام غريمه الرياضي بيروت، بعد فوزه عليه الثلاثاء في قاعة أنطوان الشويري في غزير بنتيجة 90-78، عقب مباراة شهدت تقلباً في النتيجة، قبل أن يحسمها أصحاب الأرض لمصلحتهم في نهاية المطاف.

وشهدت الأيام الماضية سخونة كبيرة بعد الجدل الذي حدث في المدرجات، عقب الشتائم والعبارات النابية التي وُجّهت من قبل جماهير الطرفين للاعبين، والتي وصلت إلى ذروتها خلال اللقاء الثالث على أرض الرياضي في قاعة صائب سلام بمنطقة المنارة في العاصمة بيروت، مما أشعل الأجواء بشكلٍ كبير وأدّى إلى تخوفٍ من انجرار السلسلة نحو أعمال عنف وشغب وإمكانية توقفها.

وهدأت الأمور بعد تدخل الاتحاد اللبناني لكرة السلة وفرض غرامات مالية وتلويحه بورقة الإيقاف بحال تكرر هذه المشاهد، لتقام المباراة الرابعة في أجواء جيدة من دون أي مشاكل على أرضية الميدان، التي تفوّق خلالها الحكمة في الربع الأول 27-18، قبل أن يعود الرياضي بواقع 18-16 ثم 24-19، لكن ذلك لم يمنع أصحاب الأرض من الانتفاض في الربع الأخير والانتصار 28-18.

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واستفاد المدرب جو غطاس من قوة دكة البدلاء، بينما وجد الطرف الآخر تحت قيادة أحمد فران صعوبات كبيرة، خاصة مع تواضع مستوى معظم أجانب الفريق، وإصابة اللاعب وائل عرقجي الخطيرة خلال المباراة الثانية يوم الجمعة الماضي وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

ويسعى نادي الحكمة مع لاعبه المميز والشاب يوسف خياط لتحقيق اللقب الأول للحكمة منذ موسم 2003-2004، والتاسع في تاريخه، بينما يتطلع الرياضي لمتابعة هيمنته على اللعبة محلياً، إذ يُعتبر حامل الرقم القياسي برصيد 38 نجمة، آخرها في 2024-2025.