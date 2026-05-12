الترجي يقيل بوميل وبراكوني يعوضه لتفادي موسم من دون ألقاب

انتهت تجربة الفرنسي، باتريس بوميل مدرباً لفريق الترجي التونسي سريعاً، وذلك بعد خسارة لقب الدوري التونسي لكرة القدم، حيث قرّرت إدارة فريق "باب سويقة" الاثنين، إقالة المدرب الفرنسي وسيقود مواطنه كريستيان براكوني الفريق خلال ما تبقى من الموسم المحلي، حيث ما زال الترجي ينافس من أجل التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، كما أنه يُواصل مشواره في مسابقة الكأس.

وسيكون هدف براكوني في المرحلة المقبلة تفادي موسم "صفري" من دون التتويج بأي لقب، عبر تأمين وصافة الترتيب والظفر بلقب كأس تونس من أجل إسعاد الجماهير التي تعودت مشاهدة فريقها متألقاً في مختلف المسابقات، بعدما تلقت صدمة قوية يوم الأحد بخسارة ديربي العاصمة التونسية وخسارة اللقب، بعدما تصدر الفريق الترتيب خلال معظم فترات الموسم.

ولم يعرف الترجي الاستقرار الفني في المواسم الأخيرة، بما أنه يُقيل المدربين باستمرار، وخلال بداية الموسم الحالي قاده التونسي ماهر الكنزاري، قبل أن تتم إقالته بسبب الخسارة أمام الملعب المالي في أبطال أفريقيا، وعوّضه براكوني الذي كان مديراً فنياً لشبان الفريق، وقد كسب التحدي بما أن الفريق انتصر في كل المباريات تحت قيادته، قبل أن يتغير الوضع مع قدوم بوميل، فرغم خبرته الأفريقية الكبيرة فشل في تحقيق الأهداف الأساسية.

وباستثناء التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، فإن المدرب الفرنسي فشل في مباريات الدوري، وفقد الترجي تقدمه على الأفريقي في الترتيب، وقبل أسبوع من نهاية السباق اتسع الفرق ليصبح خمس نقاط. وخلال 13 مباراة مع الفريق في كل المسابقات خسر 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وانتصر في 6 مباريات، وقد كان الحصاد في آخر مباريات الدوري كارثياً بانتصار وحيد في آخر 4 مباريات.