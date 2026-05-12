الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: شكراً لامين يامال

وجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة إلى نجم نادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً)، وذلك بعد الحركة التي قام بها خلال احتفالات النادي الكتالوني مع جماهيره، يوم الاثنين، بحصوله على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إثر الانتصار على ريال مدريد.

ونشر الاتحاد الفلسطيني على حسابه الرسمي على فيسبوك رسالة قصيرة إلى النجم الإسباني باللغة الإسبانية، جاء فيها: "من فلسطين... شكراً لامين يامال"، وأرفقها بصورة موهبة كرة القدم العالمية وهو يرفع العلم الفلسطيني خلال الاحتفال. وأثار تصرف يامال تفاعلاً واسعاً على الصعيد العالمي، بعد رسالته القوية لدعم فلسطين، وتمّ تداول مشهد اللاعب الإسباني وهو يحمل العمل الفلسطيني عالياً بين مختلف وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي. ولم يصدر موقف عن اللاعب أو تصريح من قبله بعد الحركة البطولية التي قام بها.

بعيدا عن الملاعب يامال يرفع علم فلسطين باحتفالات برشلونة بلقب الليغا

وأظهر مقطع فيديو أن يامال كان مُصراً على رفع العلم الفلسطيني، والحركة التي قام بها كانت برغبة شخصية منه، حيث طلب من أحد المشجعين أن يسلمه العلم وألحّ في طلبه إلى أن تمكن من ذلك، ليرفع العلم خلال جولة اللاعبين في الحافلة التي خصصتها إدارة النادي، حتى تُشارك جماهيرها الفرحة باللقب الجديد في خزينة النادي. وأثبت يامال من خلال هذه الحركة أنه ينتصر للقضايا الإنسانية العادلة، بما أنه من بين كبار النجوم في العالم الذين لم يترددوا في رفع علم فلسطين.