الإعلام الأميركي يحتفي بالأردن قبل ظهوره التاريخي في كأس العالم

يشارك المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه في منافسات كأس العالم 2026، وسط حالة من الحماس مع اقتراب الظهور الأول لمنتخب الأردن في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

وسلطت شبكة "إن بي سي دالاس فورت وورث" الأميركية الضوء على حالة الحماس الكبيرة داخل الجالية الأردنية في ولاية تكساس مع اقتراب مشاركة منتخب الأردن في كأس العالم 2026، معتبرة أن الحدث يمثل "لحظة تاريخية"بعد عقود من الانتظار. وأكد التقرير أن المنتخب الأردني سيخوض مباراته أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين يوم 27 يونيو المقبل في مدينة أرلينغتون الأميركية، ضمن المباريات التي تستضيفها منطقة دالاس خلال المونديال، في أول مشاركة بتاريخ "النشامى" في كأس العالم.

ونقلت الشبكة الأميركية مشاعر الفخر التي يعيشها الأردنيون في الولايات المتحدة، إذ قالت نغيم أبو عرفة، المقيمة في دالاس، إنها لن تفوّت حضور المباراة "مهما كان الثمن"، معتبرة أن وجود المنتخب الأردني في كأس العالم "مصدر فخر لكل الأردنيين". كما أشارت شقيقتها لينا، القادمة من هيوستن، إلى أن الحدث "مثير للغاية" حتى لغير المتابعين الدائمين لكرة القدم. بدوره، وصف القنصل الفخري للأردن في دالاس باسل محافظة التأهل بأنه "أكبر لحظة رياضية حديثة في تاريخ الأردن"، مشيراً إلى أن المنتخب نجح أخيراً في كسر حاجز الإخفاقات بعد تسع محاولات سابقة للتأهل للمونديال.

وأوضح محافظة أن جماهير أردنية من مختلف الولايات الأميركية بدأت بتنظيم رحلات جماعية إلى تكساس لمساندة المنتخب، بالتنسيق مع السفارة الأردنية والجهات الرسمية، وسط ترتيبات لإقامة فعاليات خاصة بالمشجعين الأردنيين خلال البطولة. كما قال إن هناك احتمالاً لإمكانية حضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، المعروف بدعمه المستمر للمنتخب الوطني، الأمر الذي يزيد من الزخم الشعبي والإعلامي المحيط بالمشاركة الأردنية.

وأشار باسل محافظة إلى أن الرحلات المباشرة الجديدة بين عمّان ودالاس عبر الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستسهل حركة الجماهير، موضحاً أن مدة الرحلة تبلغ نحو 14 ساعة فقط، مع توقعات بزيادة عدد الرحلات اليومية خلال شهر يونيو. وذكر التقرير أن ولاية تكساس تضم ثاني أكبر جالية أردنية في الولايات المتحدة بعد كاليفورنيا، ما يمنح مباريات "النشامى" في المنطقة طابعاً جماهيرياً خاصاً. كما ساهم إطلاق الرحلات المباشرة بين عمّان ودالاس عبر الخطوط الجوية الملكية الأردنية في تسهيل حركة المشجعين قبل البطولة.

وكشفت الشبكة أن بعض المشجعين دفعوا مبالغ مرتفعة للحصول على التذاكر، إذ أكد محافظة أنه دفع نحو ألف دولار للتذكرة الواحدة من أجل حضور المباراة مع أفراد عائلته، في مؤشر على الحماس الكبير المحيط بالمشاركة الأردنية التاريخية. ووفق التقرير، خصصت مدينة أرلينغتون للجالية الأردنية دوراً تنظيمياً ومسانداً خلال البطولة، مع توفير مساحات خاصة لمساعدة الجماهير الأردنية في محيط الملعب وأثناء الفعاليات الجماهيرية المصاحبة للمونديال.

ويخوض الأردن منافسات كأس العالم 2026 ضمن النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو/تموز المقبلين، حيث وقع النشامى في مجموعة تضم الأرجنتين والنمسا والجزائر، ويستهل مشواره بمواجهة منتخب النمسا في 17 يونيو على استاد "سان فرانسيسكو باي أرينا".