- شيرزود تيميروف، هداف الدوري العراقي ولاعب نادي أربيل، يجذب اهتمام نادي الأهلي المصري بعد تألقه بتسجيل 26 هدفاً، لكن لم تبدأ مفاوضات رسمية بعد. - اللاعب يحظى باهتمام من أندية في الدوري العراقي، السعودي، والتركي، بينما يسعى نادي أربيل لتجديد عقده نظراً لأهميته الفنية. - ينتهي عقد تيميروف بنهاية الموسم، ويخطط لتأجيل قراره بشأن مستقبله حتى بعد مشاركته في كأس العالم 2026 لتقييم العروض المتاحة.

يحظى هداف دوري النخبة العراقي لكرة القدم، ولاعب نادي أربيل، الأوزبكستاني، شيرزود تيميروف (27 عاماً) باهتمام من جانب نادي الأهلي المصري، بعد المستويات المميزة التي قدمها برفقة كتيبة "القلعة الصفراء".

وأظهر مصدر مقرب من اللاعب، الذي سجل 26 هدفاً حتى الآن في بطولة الدوري العراقي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أمس السبت، أن إدارة نادي الأهلي المصري لم تدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية سواء مع اللاعب أو وكيله، مشيراً إلى أن ما يجري لا يتعدى مرحلة الاهتمام والمتابعة، دون أي خطوات رسمية على طاولة التفاوض.

في المقابل يحظى اللاعب باهتمام من عدة أندية، من بينها في الدوري العراقي وأخرى بالدوري السعودي، إضافة إلى متابعة من أندية في الدوري التركي، ما يعكس حجم المنافسة المحتملة على خدماته، كما يعمل نادي أربيل على محاولة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميته الفنية، بحسب المصدر ذاته الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وينتهي عقد تيميروف مع نهاية الموسم الحالي، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ مجاناً، لكن المصدر بيّن أن اللاعب ينوي تأجيل قراره إلى ما بعد مشاركته برفقة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدها يخطط لتقييم العروض المتاحة بناءً على مشاركته ومستواه في البطولة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة.