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الأهلي المصري يتعاقد مع منصف بقرار مهاجم الجزائر

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28 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 17:51 (توقيت القدس)
بقرار بقميص دينامو زغرب، 26 فبراير 2026 (جيل ديلاسو/فرانس برس)
بقرار بقميص دينامو زغرب، 26 فبراير 2026 (جيل ديلاسو/فرانس برس)
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- أعلن نادي الأهلي المصري عن تعاقده مع اللاعب الجزائري منصف بقرار، قادماً من دينامو زغرب الكرواتي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ليبدأ مسيرته مع أحد أعرق الأندية العربية والأفريقية.
- منصف بقرار، المولود في سطيف الجزائرية، يلعب كمهاجم وبدأ مسيرته في وفاق سطيف، ثم انتقل إلى نيويورك سيتي ودينامو زغرب، حيث سجل 10 أهداف في 28 مباراة.
- شارك بقرار لأول مرة مع المنتخب الجزائري للكبار في 2024، ويطمح للعودة إلى تشكيلة المنتخب بعد غيابه عن كأس العالم 2026.

أعلن نادي الأهلي المصري عن تعاقده مع اللاعب الجزائري منصف بقرار (25 عاماً)، قادماً من نادي دينامو زغرب الكرواتي، بعقدٍ يمتد لغاية 3 مواسم، ليبدأ اللاعب الذي ولد في مدينة سطيف الجزائرية رحلة جديدة في مسيرته بعالم كرة القدم، ومع واحدٍ من أعرق الأندية العربية والأفريقية.

وقال الأهلي في بيان رسمي مقتضب نشره، اليوم الثلاثاء، على موقعه عقب التوقيع مع اللاعب الجزائري: "كان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد توجه إلى كرواتيا، وقام بإنهاء الإجراءات المالية والإدارية كافّة، وذلك بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة".

ويلعب منصف بقرار المولود يوم 13 يناير/ كانون الثاني عام 2001، في مركز المهاجم، بعدما بدأ رحلته في عالم كرة القدم من بوابة نادي مدينته وفاق سطيف بعد تطوره هناك في الفئات السنية منذ طفولته قبل أن يلتحق بصفوف فريقه إسترا في عام 2022، ومنه انضمّ إلى نيويورك سيتي في 2023، وخاض بصحبته 59 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف، ليشتري عقده دينامو زغرب في 2025، والذي استطاع هزّ الشباك بصحبته عشر مرات في 28 مواجهة.

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شارك بقرار لأول مرة مع المنتخب الجزائري للكبار في 22 مارس 2024 خلال مباراة ودية ضد بوليفيا ومن يومها حصل على فرصة اللعب في 7 مواجهات فقط، بعدما مثّل سابقاً فريق تحت 23 عاماً، وهو الآن يطمح لتقديم مستوى طيب مع الأهلي في محاولة للحصول على فرصة جديدة مع محاربي الصحراء بعد الغياب عن تشكيلة كأس العالم 2026 التي جرت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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