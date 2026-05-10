اتهام جديد بالعنصرية يهزّ الدوري الإيطالي

شهدت منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم حادثة عنصرية جديدة خلال موسم 2025-2026، بعد اتهام مهاجم أودينيزي، الإنكليزي كينان ديفيس، مدافع كالياري، الإيطالي ألبيرتو دوسينا، بتوجيه إهانة عنصرية إليه عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ36 من بطولة الدوري.

ووفقاً لما أورده موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، الأحد، فإن الواقعة حدثت بعد نهاية اللقاء الذي حسمه أودينيزي لصالحه بهدفين نظيفين، إذ اندلعت مشادات بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب، قبل أن يكشف ديفيس أن دوسينا نعته بعبارة "أنت قرد"، وهي الإهانة التي فجّرت حالة من التوتر مباشرة بعد صفارة النهاية.

وأكد اللاعب الإنكليزي في تصريحات للصحافيين أن الكلمات التي وُجهت إليه كانت السبب الرئيسي في الاشتباك الذي حصل بين لاعبي الفريقين، في مشهد أعاد إلى الواجهة قضية العنصرية التي ما زالت تُلاحق الملاعب الإيطالية.

وأصدر نادي أودينيزي بياناً رسمياً أعلن فيه تضامنه الكامل مع لاعبه، وجاء فيه: "يقف نادي أودينيزي إلى جانب كينان ديفيس، الذي تعرض لإهانات مسيئة وعنصرية من أحد لاعبي الفريق المنافس. نُدين بشدة هذه التصرفات المشينة التي تُسيء إلى صورة الرياضة وقيمها".

وأضاف البيان: "سيدافع النادي عن لاعبه في جميع المحافل القانونية والرياضية المناسبة، ويثق في أن الهيئات المختصة ستتعامل مع هذه الحادثة بالسرعة والحزم اللازمين".

وتعيد هذه الواقعة الجدل مجدداً حول استمرار مظاهر العنصرية في الملاعب الإيطالية، رغم الحملات المتكررة التي أطلقتها الجهات الكروية لمكافحة هذه الظاهرة ووضع حد لها.