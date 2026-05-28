إيران تطلب من فيفا تسهيل تأشيرات لاعبيها لمونديال 2026

- يطالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الفيفا بتسهيل حصول منتخبه على تأشيرات دخول متعددة للولايات المتحدة قبل مونديال 2026، لضمان سهولة التنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك. - نقل المنتخب الإيراني معسكره التدريبي إلى تيخوانا بالمكسيك لتجنب تعقيدات التأشيرات الأمريكية، حيث سيخوض مبارياته في المجموعة السابعة بالولايات المتحدة. - رغم التوترات في الشرق الأوسط، يستعد المنتخب الإيراني لمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس، ثم بلجيكا ومصر في دور المجموعات.

يطالب الاتحاد الايراني لكرة القدم نظيره الدولي (فيفا)، بتسهيل حصول منتخبه الوطني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق مونديال 2026، وفق ما أعلن رئيسه مهدي تاج في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس.

وقال تاج، بحسب وكالة فرانس برس: "ينبغي للاتحاد الدولي (فيفا) أن يضمن إصدار تأشيرات دخول متعددة تتيح للاعبين الدخول إلى الولايات المتحدة والعودة إلى المكسيك". وكان المنتخب الإيراني قد خطط في البداية للإقامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا خلال العرس الكروي العالمي، لكنه نقل معسكره التدريبي لاحقاً إلى مدينة تيخوانا في المكسيك التي ستستضيف كأس العالم، بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

وكان تاج قد صرح سابقاً بأن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة، ولتمكين الفريق من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية. ويخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته الثلاث في المجموعة السابعة في الولايات المتحدة. وأضاف تاج "من المؤكد الآن أننا سنذهب إلى المكسيك. الفريق يستعد".

وكان مصير مشاركة إيران في كأس العالم غامضاً لعدة أشهر، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي اندلعت إثر حملة القصف الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط السابق. ويستهل المنتخب مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس في 15 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يواجه بلجيكا في المدينة نفسها، ثم مصر في سياتل ضمن دور المجموعات.