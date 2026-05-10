إيران تتهم أميركا بتأخير تأشيرات منتخبها وقد تستنجد بإنفانتينو

- تواجه بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم تأخيراً في إصدار تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، مما أثار قلق رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج. - يسعى مهدي تاج لعقد اجتماع مع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، للضغط على السلطات الأميركية لتسريع إصدار التأشيرات، بينما يستعد المنتخب لمعسكر تدريبي في تركيا. - رفض الفيفا طلب إيران بنقل مبارياتها إلى المكسيك بسبب ضغط الجدول الزمني، مما زاد من تعقيد الأزمة.

اتهمت إيران بشكل مباشر السلطات الأميركية، بعدم إصدار تأشيرات دخول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق بعد شهر.

ونقلت قناة نسيم الإيرانية، اليوم الأحد، عن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قوله إنه يشعر بالقلق الكبير، بسبب التأخير غير المبرر لتأشيرات دخول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن "السلطات الأميركية لم تقم حتى الآن بإصدار التأشيرات الخاصة بالنجوم أو أعضاء الوفد، والأمر يستغرق وقتاً طويلاً للغاية بشكل غير مفهوم".

وأضاف مهدي تاج في حديثه، إلى أنه يُريد عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، للضغط على واشنطن لحل مشكلة تأخر التأشيرات سريعاً لضمان السفر إلى أميركا قبل أيام من صافرة بداية المونديال.

كرة عالمية مورينيو يدافع عن حضور إيران في كأس العالم ويشيد بزيدان

وكشف مهدي تاج عن استعداد بعثة منتخب إيران للسفر إلى تركيا في الأسبوع الحالي، للدخول في معسكر إعدادي لمدة 15 يوماً في انتظار صدور التأشيرات للسفر إلى أميركا حيث سينافس منتخب إيران في المجموعة السابعة التي تضم أيضا نيوزيلندا ومصر وبلجيكا.

يذكر أن إيران قدمت طلباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل نقل مواجهات منتخبها من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك، لكن "فيفا" رفض الطلب بشكل قاطع، بدعوى عدم إمكانية حدوثه، نظراً إلى ضغط الروزنامة وتحديد أماكن إقامة المنتخبات والملاعب، التي ستقام فيها المباريات، ما فاقم حدة الأزمة.