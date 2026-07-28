إلغاء سباق قطر 1812 كيلومتراً.. والإعلان عن إعادة قيمة التذاكر

- تم إلغاء سباق قطر 1812 كيلومتراً في بطولة العالم لسباقات التحمّل، الذي كان مقرراً في أكتوبر، بناءً على قرار الاتحاد الدولي للسيارات. - أكد عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي التزام قطر بالشراكة مع الاتحاد الدولي، معرباً عن شكره للجماهير والشركاء والفرق على دعمهم وتفهمهم. - سيتم استرداد قيمة التذاكر تلقائياً، مع استمرار الجهود لتعزيز حضور بطولة العالم لسباقات التحمّل في قطر، مما يعزز مكانة الدوحة كوجهة رياضية عالمية.

أكد الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل الدولية إلغاء سباق قطر 1812 كيلومتراً، في بطولة العالم لسباقات التحمّل، والذي كان من المنتظر إقامته خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بناءً على قرار صادر عن الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة العالم لسباقات التحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس حلبة لوسيل الدولية، عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، في بيان رسمي وصل إلى وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء: "نحترم القرار الذي اتخذته بطولة العالم لسباقات التحمّل والاتحاد الدولي للسيارات بإلغاء سباق قطر 1812 كيلومتراً لهذا العام. ويظل التزامنا بهذه الشراكة راسخاً كما كان دائماً، ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الجهتين لتنظيم حدث استثنائي عند عودة البطولة إلى حلبة لوسيل الدولية. كما نتوجه بجزيل الشكر إلى جماهيرنا وشركائنا والفرق المشاركة ومجتمع رياضات المحركات على دعمهم المتواصل وتفهمهم وثقتهم. ونتطلع إلى الترحيب بالجميع مجدداً في حلبة لوسيل الدولية في المستقبل القريب".

بدوره علّق الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات التحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، فريديريك لوكيان: "لقد كنا على تواصل مستمر مع حلبة لوسيل الدولية والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، ونفخر بالعلاقات الوثيقة وطويلة الأمد التي بنيناها معهما. ويُعد سباق قطر 1812 كيلومتراً محطة مهمة وراسخة ضمن رزنامة بطولة العالم لسباقات التحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وسيعود مستقبلاً".

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وذكر بيان الاتحاد القطري أنّ العمل سيبدأ فوراً لإعادة قيمة جميع التذاكر التي تم شراؤها لهذا الحدث، على أن تُحوَّل المبالغ المستردة تلقائياً إلى وسيلة الدفع الأصلية، مع التأكيد على الالتزام الدائم بدعم بطولة العالم لسباقات التحمّل وتعزيز حضورها طويل الأمد في قطر، بما يرسخ مكانة الدوحة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضات المحركات.