أسعار خيالية لتذاكر كأس العالم 2026 تثير الجدل: المونديال للأثرياء؟

- شهدت أسعار إعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 ارتفاعًا غير مسبوق، حيث تجاوزت تكلفة بعض مباريات دور المجموعات سعر تذكرة نهائي السوبر بول، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الحدث. - مباراة البرتغال وكولومبيا في 27 يونيو تُعد من الأكثر طلبًا، حيث بلغ متوسط سعر التذكرة 2500 دولار، مع وصول بعض الأسعار إلى 5.75 ملايين دولار بسبب احتمالية ظهور كريستيانو رونالدو. - أثارت الأسعار جدلاً سياسيًا، حيث رفض ترامب دفع المبالغ المرتفعة، بينما دافع إنفانتينو عن الأسعار، مع تقديرات فيفا بوصول الطلبات إلى 500 مليون.

شهدت أسعار إعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 مستويات قياسية وغير مسبوقة، بعدما تجاوز سعر حضور بعض مباريات دور المجموعات تكلفة تذكرة نهائي بطولة السوبر بول الأميركية، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الجماهيري الكبير على الحدث الكروي الأبرز في العالم.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، تُعد مواجهة البرتغال وكولومبيا المقرّرة يوم 27 يونيو/حزيران على ملعب هارد روك في فلوريدا، واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات طلباً في تاريخ كأس العالم، إذ بلغ متوسط سعر التذكرة الأقل نحو 2500 دولار، متجاوزاً تكلفة حضور نهائي السوبر بول الأخير.

كما رُصدت أسعار مبالغ فيها على بعض المنصات، وصلت في بعض الحالات إلى 5.75 ملايين دولار لمقاعد مميزة، في ظل موجة طلب هائلة على المباراة. ويعود هذا الإقبال الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها احتمال ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأخيرة في كأس العالم، إلى جانب القيمة الفنية للمواجهة التي تجمع بين منتخبين يُصنفان ضمن أفضل المنتخبات على الساحة الدولية.

وأثارت أسعار التذاكر جدلاً واساً على المستوى السياسي، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يدفع مثل هذه المبالغ المرتفعة لحضور المباريات، في حين دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن الأسعار، مشيراً إلى أن حضور الفعاليات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة مكلف بشكل عام. وتشير تقديرات فيفا إلى أن عدد طلبات شراء التذاكر بلغ نحو 500 مليون طلب، في حين بدأت الأسعار بالتراجع تدريجياً في بعض المنصات الثانوية، مع طرح دفعات إضافية من التذاكر الرسمية قبل انطلاق البطولة.