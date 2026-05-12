أسعار تذاكر المونديال والتضخم يهددان حماس الجماهير في لوس أنجليس

- تواجه لوس أنجليس تحديات تنظيمية ولوجستية قبل استضافة كأس العالم 2026، حيث يعزف السكان عن كرة القدم ويفضلون الرياضات الأخرى، مما يثير تساؤلات حول جاهزية المدينة للحدث. - ارتفاع تكاليف التذاكر والإقامة والتنقل يثني المشجعين عن حضور المباريات، بينما تواجه المدينة انتقادات بسبب تكاليف المواصلات وانتشار مخيمات المشردين، مما دفع السلطات للبحث عن حلول سكنية. - رغم العقبات، ستستضيف لوس أنجليس حفل افتتاح ضخم ومباريات مهمة، وستكون مركزاً للفعاليات المرتبطة بالبطولة، مما يعزز دورها كمحور رئيسي في كأس العالم 2026.

تستعد لوس أنجليس الأميركية إحدى المدن التي ستكون مسرحاً لمواجهات بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنها تواجه في المقابل جملة من التحديات التنظيمية واللوجستية التي تثير تساؤلات بشأن مدى جاهزيتها لاستضافة هذا الحدث العالمي، أبرزها أن المواطنين لا يعتبرون كرة القدم الرياضة الأولى المهمة بالنسبة لهم.

وسلّطت صحيفة لوموند الفرنسية، أمس الاثنين، الضوء على أبرز ما تعانيه مدينة لوس أنجليس الأميركية، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 بشكل رسمي، أبرزها ضعف حماس ساكني هذه المدينة، الذين يصف 10% فقط منها أنفسهم بأنهم مشجعون لكرة القدم، في حين أنّ البقية لا يهتمون سوى بكرة القدم الأميركية أو كرة السلة أو الهوكي، والرياضات التي يرونها مهمة.

وأوردت أنّ سبب عدم اهتمام مواطني مدينة لوس أنجليس بمنافسات بطولة كأس العالم 2026، يعود إلى التضخم المتزايد وأسعار التذاكر المرتفعة، التي يصل متوسطها إلى 1,300 دولار للمباراة، ما جعل الكثيرين منهم يعزفون عن شرائها، فضلاً عن تخوّف المشجعين من خارج الولايات المتحدة من السفر إلى هذه المدينة، بسبب ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل، وهي عوامل ستلعب دوراً سلبياً في احتمال امتلاء الملاعب خلال المونديال بجميع المدن الأميركية المستضيفة.

وتابعت أن منظمي بطولة كأس العالم في مدينة لوس أنجليس واجهوا انتقادات حادة، بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات المحلية ومواقف السيارات، رغم أن هيئة المواصلات استثمرت 9.3 ملايين دولار، حتى تخفف من الازدحام المروري المتوقع حول ملعب صوفي، مشيرة إلى أزمة أخرى، وهي انتشار مخيمات المشردين في المدينة، الأمر الذي جعل السلطات الفيدرالية تتحرك من أجل إيجاد 14,000 مكان للسكن بحلول يونيو المقبل، قبل انطلاق المونديال.

وأردفت أنّ حماس مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم انخفض للغاية، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، بسبب المخاوف المتعلقة بالتأشيرات والتوترات الجيوسياسية، لا سيما فيما يتعلق بمنتخبات مثل إيران، التي ستلعب مباراتها الافتتاحية ضد نيوزيلندا في لوس أنجليس يوم 15 يونيو المقبل، مع ظهور تساؤلات حول سلامة الجماهير في المكسيك، نتيجة أعمال العنف الأخيرة هناك، وغياب الأمن في عدد من المناطق.

وأفادت الصحيفة الفرنسية في تقريرها بأنّ مدينة لوس أنجليس ستكون مركزاً أساسياً خلال بطولة كأس العالم 2026، رغم كل العقبات التي تواجه المنظمين، لأن حفل افتتاح المونديال سيكون في ملعب "صوفي"، حيث سيكون احتفال ضخم يحييه نجوم مثل كاتي بيري، ليزا، فيوتشر، وأنيتا، إلى جانب استضافة العديد من المباريات المنتظرة.

وتستضيف مدينة لوس أنجليس ثماني مباريات خلال كأس العالم 2026، بما في ذلك مواجهة منتخب الولايات المتحدة ضد باراغواي يوم 12 يونيو المقبل، ولقاء ربع نهائي البطولة، بالإضافة إلى أن هذه المدينة ستكون مركزاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي سينظم عدداً من الفعاليات الضخمة للمشجعين.