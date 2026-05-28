مواكب ذكر وبارود احتفاء بعيد الأضحى في الجزائر

تحافظ مناطق في الجزائر على عادات وتقاليد مجتمعية موروثة خاصة بعيد الأضحى، وأيضاً على طقوس روحية تعزز البعد الديني للعيد وقيَمه الفاضلة، وتبرز تنوعاً اجتماعياً كبيراً من حيث تكييف ظروف المجتمع والطبيعة مع استحقاقات هذه المناسبة الدينية المهمة. يتمسك سكان منطقة أدرار، جنوب الجزائر، بعادة تختلف عن باقي مناطق الجزائر، وتتمثل في ذبح إمام الصلاة الأضحية في الساحة الملحقة بالمسجد، كي يعطي المثل والقدوة للسكان، ويعلن بدء نحر الأضاحي وإظهار شعائر الإسلام. ويعد السكان هذا الأمر من السنن النبوية المهجورة، وهذا ما فعله إمام مسجد الشيخ سيدي محمد بلكبير، أحد أبرز المراجع الصوفية والروحية للمنطقة المعروفة بكثرة الزوايا الدينية.

وبخلاف الكثير من المناطق التي تقام فيها صلاة العيد في المساجد، لا يزال سكان تمنراست، عاصمة الصحراء الجزائرية، يقيمون صلاة العيد والخطبة في ساحات مفتوحة تُجهّز عشية الصلاة عبر تنظيفها وفرشها قبل أن يتوافد المصلون فجر يوم العيد. ويعزز ارتفاع درجات الحرارة أهمية تقليد إقامة الصلاة في مكان مفتوح يتسّع لعدد كبير من المصلين مقارنة بالمسجد، ويتكرر التقليد نفسه في بعض ولايات الجنوب.

وفي مدينة غرداية (وسط)، حيث يسود المذهب الإباضي، تتميّز مناسبة عيد الأضحى عند الميزابيين بمظاهر فريدة من بينها ارتداء اللباس الأبيض الموحد والطاقية لدى الكبار والصغار. ويرمز الأبيض إلى وحدة سكان المنطقة التي تتميّز بمظاهر فريدة في تقديم تهاني العيد، حيث يصطف المصلون للتسليم على الإمام، ثم يقف الشخص الأول الذي سلّم على الإمام إلى جانبه، ويأتي المهنئ الثالث ليسلم على الإمام والشخص الثاني ويقف إلى جانبهما، ويستمر ذلك حتى تقديم كل المصلين التهاني بعضهم إلى بعض. ومن المظاهر الفريدة الأخرى طلقات البارود من سطح المسجد لإعلام السكان ببدء النحر بعد أن ينحر الإمام أضحيته.

وما يميّز مناسبة عيد الأضحى أداء صلاة العيد في منطقة تيميمون (جنوب)، موكب المصلين بعد خروجهم من المسجد وانتهاء الصلاة، حيث يخرجون إلى الشارع وهم يهللون ويصلون على النبي الكريم، وينتهي بحلقة من الذكر والدعاء الجماعي، قبل أن يتوجه الجميع إلى بيوتهم لنحر الأضحية، وهذا دليل على الوحدة المجتمعية وتمسّك السكان بالموروث الثقافي والديني للمنطقة في ظل التحوّلات المتسارعة التي غيّبت الكثير من الطقوس والتقاليد الحميدة.

ومع تطور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بات نقل صور ومظاهر هذه الطقوس والتقاليد المتنوعة من مختلف مناطق الجزائر يسمح بالتعرف إلى هذه التقاليد ويؤكد الاعتزاز بها، ويبرز من زاوية أخرى تنوعاً ثقافياً واجتماعياً في الجزائر، وثراءً لافتاً في تقاليد إحياء المناسبات الدينية.