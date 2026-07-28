غزة: أسرة المصري تُباد خلال دقيقتين

أباد القصف الإسرائيلي قبل أسبوع من اليوم عائلة المصري التي تعيش في منطقة السامر وسط مدينة غزة. خلال دقيقتين حسم حجم الحريق والدمار مصير أفراد الأسرة الذين تعذّر إسعافهم بعدما أتت النيران على كل شيء.

لم تكن الساعة قد تجاوزت الثانية فجر الثلاثاء الماضي حين انقلب الهدوء داخل منزل عائلة المصري في منطقة السامر وسط مدينة غزة إلى جحيم. كان أفراد الأسرة نائمين في الطابق الأرضي، فيما كانت ابنة محمد المصري، سلسبيل، تقيم برفقة زوجها فراس وأطفالها الأربعة في الطابق العلوي الذي استهدفه القصف الإسرائيلي مباشرة من دون أي إنذار أو تحذير مسبق.

طلاب وشباب بين الخيام والركام... تلاميذ غزة يحتفلون بنتائج التوجيهي

دوّى صوت انفجار هائل تلاه انهيار سريع للجدران وسقوط أجزاء من البناء، وتصاعدت ألسنة اللهب وحاصرت الطابق العلوي ومَن في داخله. وخلال لحظات تحوّل المنزل إلى كتلة من نار وركام، وبقي أفراد الأسرة في الأسفل عاجزين عن الوصول إلى ذويهم بعدما انهار الدرج وتواصل تساقط الجدران واشتدت النيران.

من داخل الطابق المستهدف، ووسط الحريق والانهيار، علت أصوات الاستغاثة ووصلت إلى أفراد العائلة في الأسفل، ثم خفت تدريجياً حتى ساد الصمت الذي لم يكن علامة على انتهاء الخطر، بل على مقتل جميع من كانوا في الطابق العلوي.

خلال دقيقتين أُبيدت عائلة بكاملها، سلسبيل المصري وزوجها فراس وأطفالهما هيام وفريال وسلمى وأميرة، بعدما التهمت النيران أجسادهم وحالت الأنقاض والحرائق دون إنقاذ أي منهم.

يقول الحاج محمد المصري، والد سلسبيل، لـ"العربي الجديد": "أقامت ابنتي معي برفقة زوجها وأطفالها، وحصل الاستهداف عند الساعة الثانية فجراً من دون تحذير مسبق، وكان صوت الانفجار قوياً للغاية، وخرج أفراد الأسرة مسرعين من الطابق الأرضي، واصطدموا بمشهد الطابق العلوي وهو ينهار وتحيط به النيران".

ويوضح الجد أنهم حاولوا الاقتراب أكثر من مرة، لكنهم لم يستطيعوا لأن الجدران كانت تتهاوى والدرج المؤدي إلى الطابق العلوي انهار، في حين كانت النيران تزداد قوة، ما جعل الوصول إلى المحاصرين في الداخل شبه مستحيل، ويتابع بحرقة: "كانت أصوات أفراد الأسرة لا تزال تُسمع وهم يستغيثون، ثم خفتت تدريجياً حتى صمت الجميع".

احترق كل شيء خلال دقائق، 21 يوليو 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)

ويشير المصري إلى أن "القنابل المستخدمة دمّرت المكان بسرعة كبيرة، وتحوّل الطابق ومن في داخله خلال دقائق إلى كتلة من النار، ولم نستطع إنقاذ أي شخص، وما جرى لم يكن مجرد استهداف لمبنى، بل إبادة لعائلة بكاملها".

ويستعيد الجد تفاصيل سابقة زادت قسوة المشهد، ويوضح أن "المكان نفسه كان قد تعرض للقصف قبل نحو عام، من دون أي تحذير مسبق، ما دمّر الطابق العلوي، ثم أعيد تجهيز المكان باستخدام ألواح زينكو وشوادر، فاستطاعت الأسرة مواصلة حياتها في ظروف الحرب. وبعد عام عاد القصف إلى المكان ذاته، وقتل هذه المرة أفراد الأسرة الذين احتموا فيه. هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي شهدها قطاع غزة، تكشف زيف الإنسانية التي يتحدث عنها الغرب، وتفضح ازدواجية المعايير التي تجعل العالم ينتفض لأحداث ودماء في أماكن أخرى، فيما تمر إبادة الفلسطينيين، وقتل الأطفال والعائلات، وسط صمت دولي مستمر".

وبعد دقائق من القصف لم يبقَ من الأسرة سوى جثامين متفحمة تحت الركام، ومنزل مدمّر يحمل آثار ضربة لم تترك مجالاً للنجاة. الأم والأب وأطفالهما الأربعة الذين كانوا يعيشون مع الجد في المكان ذاته رحلوا معاً في لحظة واحدة، بينما بقي الجد محمد المصري شاهداً على واحدة من أكثر صور الحرب قسوة: عائلة كاملة تُقتل داخل منزلها، من دون إنذار، ومن دون أن يتمكن أقرباؤها من الوصول إليها.

ليست قصة عائلة المصري حادثة منفردة في قطاع غزة، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكررت مشاهد استهداف العائلات وقتل أفرادها دفعة واحدة، حتى أُبيدت مئات الأسر بالكامل، وشُطبت عائلات بكاملها من السجل المدني.

قضايا وناس غزة: ارتفاع أعداد الأيتام والأرامل وتفاقم النزوح رغم وقف إطلاق النار

ويرى باحثون ومراقبون دوليون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تمثل نمطاً ممنهجاً يتعمد استهداف البنية الاجتماعية الفلسطينية، ويُطلق عليه أحياناً مصطلح "إبادة الأقارب"، أما إسرائيل فتزعم أن عملياتها العسكرية تستهدف البنية التحتية والمقاتلين التابعين للفصائل المسلحة، وتُرجع سقوط الضحايا المدنيين إلى تداخل المقار العسكرية داخل المناطق السكنية المكتظة، وهو ما ترفضه المنظمات الأممية والحقوقية التي تؤكد غياب التدابير الاحترازية لحماية المدنيين.

وكانت منظمة العفو الدولية تحدثت في تقرير عن أن "إسرائيل تنفذ سياسات وترتكب أفعالاً تهدف إلى إلحاق أضرار لا يمكن جبرها بالفلسطينيين في قطاع غزة. وتشمل هذه السياسات والأفعال القصف المستمر بلا هوادة الذي أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، والتهجير القسري لـ90% من السكان، وحرمانهم من الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لإنقاذ الحياة والمساعدات الإنسانية، وفرض قيود تمنع إيصالها لهم. وأدى ذلك إلى انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية في قطاع غزة".