- وصلت السفينة "إم في هونديوس" إلى تينيريفي، حيث تم رصد فيروس "هانتا"، وبدأت السلطات الإسبانية بإجلاء الركاب مع بقاء جزء من الطاقم لمواصلة الرحلة. - أكدت وزارة الصحة الإسبانية عدم ظهور أعراض على الركاب الإسبان، وتم نقلهم للحجر الصحي في مدريد، مع وضع خطة طوارئ مشتركة لضمان الإجلاء الآمن. - أثار رسو السفينة جدلاً بين السلطات، وتم تجهيز ممرات معزولة لمنع الاختلاط، مع استمرار تتبع المخالطين بسبب طبيعة فيروس "هانتا".

بعد رحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي، وصلت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي رُصد فيها فيروس "هانتا" إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية، كبرى جزر الكناري، صباح اليوم الأحد، من أجل إجلاء أكثر من 100 من المسافرين على متنها وأفراد طاقمها، علماً أنّ جزءاً من الطاقم سوف يبقى على متنها لتواصل رحلتها إلى هولندا. وبعد نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من رسوّ السفينة، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أنّ عمليات إنزال الركاب قد بدأت، وأنّها تشمل أوّلاً الركاب الإسبان، مع العلم أنّ الإجلاء سوف يستمرّ حتى بعد ظهر غدٍ الاثنين بحسب الخطّة الموضوعة، حين ستتكفّل دول المسافرين الآخرين بإجراءات الحجر ومتابعة رعاياها صحياً بعد إعادتهم.

Comienza el desembarco de los 14 españoles del MV Hondius.



Todos han pasado la evaluación epidemiológica y no presentan síntomas. Serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde realizarán la cuarentena y el seguimiento sanitario. pic.twitter.com/bW4iF1nyYX — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 10, 2026

وكانت السفينة السياحية، التي تشغّلها شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" الهولندية، قد وصلت إلى ميناء غراناديّا دي أبونا جنوبي الجزيرة، قرابة الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش)، بعد أيام من الجدال السياسي والمخاوف الصحية في إسبانيا، وذلك بمرافقة من قبل زوارق الإرشاد البحري وقاطرات الميناء، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً واسعاً حول المنطقة، مع انتشار فرق الطوارئ الصحية وعناصر الشرطة والحرس المدني، بالتزامن مع حضور مكثّف لوسائل إعلام محلية ودولية لمتابعة عملية الرسوّ والإجلاء.

يأتي ذلك بعد أيام من تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس، وسط جهود تبذلها منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المعنية لاحتواء "الأزمة" الصحية المستجدّة. وتحاول الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة التخفيف من حالة القلق التي سادت بعد الإعلان عن إصابات بفيروس "هانتا"، مشدّدةً على أنّ هذا الفيروس لا يشبه بأيّ حال من الأحوال فيروس كورونا الجديد (سارس-كوف-2) الذي أرّق العالم لسنوات متسبّباً في مرض كوفيد-19 وفي جائحة خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والاقتصاد وغير ذلك. وكانت المنظمة قد رصدت، حتى إعداد هذا التقرير، ستّ إصابات مؤكّدة من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات من جرّاء هذا الفيروس المعروف الذي تُعَدّ تفشيّاته نادرة، والذي لا تتوفّر له علاجات خاصة ولا لقاحات.

#Hantavirus is not COVID, and the risk to the people of Tenerife is low because of the nature of the disease and the actions of the Spanish government.



I commend Spain’s response, in line with the International Health Regulations, and the strong show of solidarity by Prime… pic.twitter.com/bqANrg5U0W — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

من جهتها، كانت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارثيا قد أفادت، من ميناء غراناديّا دي أبونا، أمس السبت، بأنّ "كلّ الترتيبات جاهزة" لاستقبال سفينة "إم في هونديوس"، مع "توفير كلّ الضمانات الصحية العامة اللازمة". بدوره، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في الميناء، أنّ "إسبانيا جاهزة ومستعدّة" لذلك، علماً أنّ المسؤول الأممي يشرف بنفسه على عمليات إجلاء ركاب السفينة. وأشار غيبريسوس، في رسالة وجّهها إلى السكان، إلى أنّه "يسمع" و"يتفّهم" المخاوف "المشروعة" التي يعبّرون عنها، لكنّه أكد لهم أنّ الخطر عليهم "منخفض".

وعلى الرغم من أنّ الركاب الموجودين حالياً على متن سفينة "إم في هونديوس"، التي أبحرت من أوشوايا بالأرجنتين في الأول من إبريل/ نيسان الماضي، لا تظهر عليهم أيّ أعراض إصابة بفيروس "هانتا" في هذه المرحلة، فإنّهم يُعَدّون "مخالطين ذوي خطورة عالية". وقد أعلنت مديرة قسم التأهب للأوبئة والجوائح لدى المنظمة ماريا فان كيركوف، أمس السبت، أنّ هؤلاء سوف يخضعون للمراقبة بعد إجلائهم لمدّة 42 يوماً.

الصورة وصول السفينة التي رُصد "هانتا" فيها إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية، جزر الكناري، 10 مايو 2026 (خورحيه غيرّيرو/ فرانس برس)

وبيّنت الحكومة المركزية في مدريد أنّ خطة الإجلاء تضمن عدم وجود أيّ اتصال مع السكان المحليين طوال العملية. وشرحت وزيرة الصحة أنّ بعد إجراء فحص طبي لجميع ركاب السفينة، فسوف ينزل هؤلاء "تدريجياً وبطريقة منظمة"، من دون أمتعتهم، على أن يُصار إنزال الإسبان الأربعة عشر أولاً، مع إلزامهم بكمامات طبية خاصة من نوع "اف اف بي 2". أمّا وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا فوصف العملية بأنّها "سريعة".

وبحسب الآلية الموضوعة، راح ركاب سفينة "إم في هونديوس" يُنقلون، اليوم، إلى البرّ الرئيسي، في قوارب على دفعات من خمسة ركاب، وبعدها إلى مطار تينيريفي الذي يبعد نحو عشر دقائق عن ميناء غراناديّا دي أبونا، قبل إعادتهم إلى بلدانهم فوراً في رحلات جوية. وقد فُرضت منطقة حظر بحري مؤقّتة حول السفينة السياحية فور وصولها، وجُدولت رحلات جوية عدّة لإعادة ركاب إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا. يُذكر أنّ ثلاثة من ركاب السفينة كانوا قد أُنزلوا، في منتصف الأسبوع، في الرأس الأخضر قبل نقلهم جوّاً إلى أوروبا بواسطة طائرات طبية.

The disembarkment of the first group of MV Hondius passengers has started. @WHO experts on the ground are working with the Spanish Health Ministry on the epidemiological assessment of the passengers and coordinating charter flights with the Interior Ministry. This collaboration… pic.twitter.com/Is0qFRer5k — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

يُذكر أنّ قرار السماح لسفينة "إم في هونديوس" الهولندية بالرسوّ في جزيرة تينيريفي تسبّب في خلاف حاد بين السلطات الإسبانية المركزية وسلطات جزر الكناري. ففي حين تمسّكت مدريد بضرورة استقبال السفينة لأسباب إنسانية وصحية، اعترض رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو على إبقاء السفينة في ميناء غراناديّا دي أبونا فترةً طويلةً، مشيراً إلى أنّ الاتفاق الأولي يقضي بإنهاء عملية إجلاء ركابها، من المسافرين وأفراد طاقمها، خلال 12 ساعة فقط.

وكانت سلطات الموانئ المحلية قد رفضت في البداية استقبال السفينة التي رُصد فيروس "هانتا" فيها، قبل أن تتدخّل المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة للحكومة الإسبانية وتصدر قراراً رسمياً يسمح بدخولها إلى الميناء الواقع جنوبيّ تينيريفي، في خطوة تُظهر حجم القلق الذي أثارته هذه القضية داخل إسبانيا.

في هذا الإطار، كانت الحكومة الإسبانية قد أفادت، في وقت سابق، بأنّها وضحت خطة طوارئ مشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والدفاع والنقل، بالتنسيق مع سلطات جزر الكناري ومنظمة الصحة العالمية، لتنفيذ عملية إجلاء تدريجية للركاب، ومنع أيّ احتكاك مباشر بينهم وبين سكان جزيرة تينيريفي. وبحسب الخطة الحكومية، يُسمح للركاب بالنزول على دفعات صغيرة ومنفصلة بحسب الجنسيات، مع إخضاعهم لفحوص صحية أولية قبل نقلهم مباشرة إلى مطار الجزيرة الجنوبي، حيث تنتظرهم طائرات خاصة وعسكرية لإعادتهم إلى بلدانهم تحت رقابة صحية مشدّدة.

إلى جانب ذلك، دفعت الحكومة الإسبانية بتعزيزات طبية إضافية إلى جزيرة تينيريفي، شملت فرقاً متخصّصة في الأمراض المعدية ووحدات للتعامل مع الحالات البيولوجية، إلى جانب تجهيز ممرّات معزولة داخل ميناء غراناديّا دي أبونا والمطار لمنع أيّ اختلاط محتمل. ومن المتوقّع أن تستمرّ عملية الإجلاء حتى يوم غدٍ الاثنين، في وقت تواصل فيه السلطات الصحية الإسبانية والأوروبية تتبّع المخالطين والتنسيق مع أكثر من عشرين دولة شارك رعاياها في الرحلة البحرية.

الصورة تأهب في ميناء غراناديّا جنوبي جزيرة تينيريفي الإسبانية بعد وصول السفينة التي رُصد "هانتا" فيها، 10 مايو 2026 (كريس ماكغراث/ Getty)

وبينما أفادت السلطات الصحية بأنّ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "هانتا" ما زالت محدودة، غير أنّ طبيعة هذا الفيروس حيواني المنشأ، ولا سيّما سلالة "أنديز" منه الوحيدة التي تنتقل بين البشر وفي حالات نادرة، دفعت السلطات الأوروبية إلى اعتماد أعلى درجات الحذر، خصوصاً أنّ عدداً من الركاب غادر السفينة السياحية في محطات سابقة، قبل رصد "هانتا".

وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أفاد بأنّ جميع ركاب سفينة "إم في هونديوس" حيث رُصد فيروس "هانتا" مصنّفون أنّهم من المخالطين المعرّضين لخطر كبير عند نزولهم من السفينة، وذلك في "إجراء احترازي". أضاف المركز أنّ على الرغم من ذلك، فإنّهم لم يُعَدّوا جميعاً بالضرورة معرّضين لخطر كبير عند عودتهم إلى بلدانهم، وفقاً لمنشور عمّمه أمس السبت، حثّ من خلاله على إعطاء الأولوية للركاب الذين تظهر عليهم الأعراض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عند وصولهم، مضيفاً أنّهم قد يخضعون للعزل في تينيريفي أو يُصار إلى إجلائهم طبياً إلى بلدانهم، وذلك بحسب حالة كلّ واحد على حدة.

El mundo entero nos está mirando y España ha demostrado su capacidad para liderar una emergencia sanitaria internacional.



Estamos ejecutando una evacuación sin precedentes en coordinación con 23 países.



Somos un país solidario y eficiente al mismo tiempo. pic.twitter.com/IhTJT3qD7T — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 10, 2026

وبعدما كانت وزيرة الصحة الإسبانية قد صرّحت بأنّ الأولوية سوف تكون لإجلاء المواطنين الإسبان الأربعة عشر الموجودين على متن سفينة "إم في هونديوس"، نُقل هؤلاء، بعد وصولهم إلى اليابسة وخضوعهم للإجراءات اللازمة، في طائرة أرسلتها وزارة الدفاع الإسبانية إلى قاعدة توريخون العسكرية بالقرب من مدريد، وفقاً لما أفاد به مراسل وكالة فرانس برس. وحُوّل هؤلاء، وهم 13 مسافراً وشخص واحد من أفراد طاقم السفينة، إلى مستشفى "غوميث أويّا" العسكري جنوب غربي مدريد، ليخضعوا لحجر صحي ويتلقّون الرعاية الطبية اللازمة.

من جهتها، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أنّ مواطنيها الخمسة على متن السفينة السياحية التي رُصد فيها فيروس "هانتا" سوف يُعادون إلى البلاد "بواسطة رحلة طبية اليوم"، على أن يعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعاً بعد الظهر "لتقييم الوضع" مع الوزراء.

أمّا المواطنون البريطانيون البالغ عددهم 22، ما بين مسافرين وأفراد من طاقم سفينة "إم في هونديوس"، فسوف يُجلون من تينيريفي على متن رحلة جوية مستأجرة تعيدهم إلى المملكة المتحدة، حيث يُنقَلون إلى منشأة عزل تابعة لمستشفى "أرو بارك" في منطقة ويرال بمقاطعة ميرسيسايد الإنكليزية، مع العلم أنّها كانت تُستخدَم موقعاً أولياً للحجر الصحي في خلال أزمة كورونا الوبائية، بحسب ما أفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية التي شدّدت على أنّ خطر انتقال العدوى إلى العامة "ما زال منخفضاً جداً".