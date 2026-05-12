ترامب يرشح هاميلتون لقيادة وكالة الإغاثة في حالات الكوارث

- رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب كاميرون هاميلتون لقيادة وكالة الإغاثة في حالات الكوارث، في خطوة تعكس تراجع الإدارة عن خططها السابقة لإلغاء الوكالة. - يُعتبر ترشيح هاميلتون، الذي أُقيل سابقًا لدفاعه عن الوكالة، دليلاً على تغيير موقف الإدارة تجاه أهمية الوكالة في إدارة الطوارئ. - في حال موافقة الكونغرس، سيصبح هاميلتون المستشار الرئيسي لترامب ووزير الأمن الداخلي في قضايا إدارة الطوارئ، ليكون أول مدير دائم للوكالة في ولاية ترامب الثانية.

رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، كاميرون هاميلتون، المعروف بموقفه الرافض إلغاء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتولي قيادة وكالة الإغاثة في حالات الكوارث. ويأتي ذلك في عودة مفاجئة لضابط البحرية الأميركية الخاصة السابق، الذي كان قد أُقيل من منصبه قائداً مؤقتاً للوكالة في العام الماضي، بعد أن دافع عن استمرارها.

ويُعتبر ترشيح هاميلتون، الذي كان يرى أن إلغاء الوكالة لا يخدم مصلحة البلاد، أحدث دليل على أن إدارة ترامب تتراجع عن وعودها السابقة بتفكيك الوكالة، التي كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة من الرئيس. وفي حالة موافقة الكونغرس على ترشيحه، سيكون هاميلتون المستشار الرئيسي لكل من ترامب ووزير الأمن الداخلي ماركوين مولين في قضايا إدارة الطوارئ، وسيكون أول مدير دائم للوكالة خلال ولاية ترامب الثانية.

وسبق أن تولى قيادة الوكالة ثلاثة قادة مؤقتين، وكانت فترة هاميلتون القصيرة واحدة منهم (من يناير/كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2025).

(أسوشييتد برس)