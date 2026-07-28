الليبيون وسط أزمة المبيدات المسرطنة للخضار

- كشفت الفحوصات عن وجود مبيدات محظورة ومواد مسرطنة في الخضار بالأسواق الليبية، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين، رغم الجهود الحكومية لملاحقة المتورطين. - قامت السلطات الليبية بحملات تفتيش واسعة وضبطت كميات كبيرة من المبيدات المحظورة، مع إطلاق مبادرات لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لحماية الأمن الغذائي. - أطلق أطباء وخبراء تغذية حملات توعية لتقليل التعرض لبقايا المبيدات، مؤكدين على ضرورة تنظيم السلطات لحملات توعية رسمية وإجراءات رقابية فعّالة.

يتحوّل استهلاك الخضار في ليبيا إلى مصدر خطر جدي للمواطنين بعدما كشفت فحوص أن نسبة كبيرة من المنتجات في السوق تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مصنّفة بأنها مسرطنة.

ركزت الإجراءات الحكومية والقضائية في ليبيا، منذ أن كُشفت أزمة المبيدات المسرطنة، على تطويق مصادرها وملاحقة المتورطين في استيرادها وتداولها، لكنها تركت في الوقت نفسه المواطنين أمام واقع استمرار عرض الأسواق خضاراً ثبت أنها تحتوي على نسبة كبيرة من بقايا مبيدات محظورة. وفي ظل غياب حملات التوعية الرسمية بشأن كيفية التعامل مع هذه المنتجات، لجأ مواطنون إلى أطباء وخبراء تغذية للبحث عن حلول تقلل مخاطر ما يستهلكونه يومياً.

وكانت النيابة العامة فتحت نهاية يونيو/ حزيران الماضي ملف المبيدات المحظورة، بعدما أظهر تحليل 774 عينة من الخضار المعروضة في الأسواق الكبيرة بمدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، والتي أرسلت إلى مختبرات دولية لإجراء الفحوصات اللازمة عليها، أن 65 % منها تحتوي على بقايا مبيدات محظورة أو مواد مصنفة بأنها مسرطنة. وبعد هذا الإعلان، نفذت السلطات القضائية والأمنية حملة تفتيش واسعة شملت 76 مزرعة و63 شركة و9 مخازن و368 محلاً لتداول المبيدات، وأسفرت عن ضبط نحو 65 ألف وحدة مبيدات محظورة أو مخالفة، وتسجيل 236 قضية، وضبط 202 متهم، وملاحقة 73 مطلوباً.

وفي سياق متابعة القضية، أطلقت النيابة العامة، قبل أيام، مبادرة بعنوان "تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو كف التعدي على الأمن الغذائي وحماية حق الإنسان في بيئة صحية ونظيفة وآمنة ومستدامة" من أجل تطويق ظاهرة تفشي المبيدات المسرطنة في البلاد. وأعلنت النيابة العامة أن الحكومة في طرابلس استجابت لتشكيل فريق حكومي لمتابعة القضية، وشددت على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لمواجهة الاختراقات التي يتعرض لها القطاع، وتأكيد أن التصدي لها يتطلب بذل جهود جماعية من مختلف مؤسسات الدولة، وأيضاً تحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة وتفعيل الأجهزة المعنية بملف المبيدات، مثل الإصحاح البيئي والشرطة الزراعية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والإرشاد الزراعي.

الصورة يطالب ليبيون بضمان سلامة الأسواق والمزارع، 19 إبريل 2024 (محمود تركية/ فرانس برس)

وشددت النيابة العامة على أن المعالجة الجنائية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة الأزمة، وهو ما دفع أطباء وخبراء تغذية إلى إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، استجابة لمطالب مواطنين، تضمنت سلسلة إرشادات تهدف إلى تقليل التعرض لبقايا المبيدات عند استهلاك الخضروات، وذلك بالتزامن مع استضافة قنوات تلفزيونية محلية متخصصين للحديث عن أفضل الممارسات المنزلية للتعامل مع المنتجات الزراعية.

وفيما تؤكد غادة الغيراني، وهي ربة بيت من طرابلس، أن جهود الخبراء غطت جوانب عدة من عجز السلطات وعدم اهتمامها بالأمر، تبدي قلقها من نوعية منتجات الخضار في الأسواق، خصوصاً أن كلام الخبراء يؤكد أن نسب خطورتها قليلة لكنها ليست معدومة. من جهته، يستنكر مصعب زرموح، وهو مواطن من حي الفرناج بطرابلس، اقتصار الحملات على مصادر بيع المبيدات وشن الاعتقالات من دون إجراءات بشأن الأسواق والمزارع التي لا تزال تنتج الخضار ويتدفق عبرها إلى الأسواق. ويُطالب في حديثه لـ"العربي الجديد" بضرورة إطلاق حملة لكشف المزارع وما تنتجه من محاصيل من أجل منع وصولها إلى الأسواق، وليس الاكتفاء برفع عينات لفحصها فقط. وتضمنت أبرز النصائح التي تداولها الأطباء وخبراء التغذية عبر منصات التواصل الاجتماعي غسل الخضار جيداً بالماء الجاري مع فرك أسطحها، والتخلص من الأوراق الخارجية لبعض الخضار الورقية، وتقشير الأصناف، وأيضاً محاولة الاستغناء عن بعض أصناف الفواكه.

ويشدد خبير التغذية عادل المجراب على ضرورة أن تنظم السلطات حملات توعية رسمية وتتخذ الإجراءات القضائية والرقابية، لكنه يؤكد أن "الوسائل الوقائية الأكثر فعّالية هي الغسل والتقشير". وفي شأن احتمال تسرب مبيدات إلى داخل الخضار، ما يجعل الغسل والتقشير قليلي النفع، يتحدث المجراب لـ"العربي الجديد" عن حلول أخرى، من بينها "تنويع مصادر شراء الخضار وعدم الاعتماد باستمرار على مصدر واحد لتقليل احتمال التعرض المتكرر لمنتجات من مزرعة تستخدم مبيدات بصورة مخالفة، وأيضاً من إمكانية التبضع من محال تجارية كبيرة تستورد الخضار من الخارج للحدّ من الاعتماد على المنتج المحلي حتى تأكيد سلامته تماماً". ويعتبر المجراب أن مسؤولية الحدّ من المخاطر "يجب ألا يتحملها المواطن وحده، فسلامة الغذاء تبدأ بالرقابة، وتبقى النصائح المنزلية احترازية".