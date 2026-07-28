إبادة صامتة... مجازر وجثامين متفحّمة وتهجير مقنّع في غزة

- تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة: منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، يواصل جيش الاحتلال خرق الاتفاق، مما أدى إلى سقوط 1,200 شهيد و3,888 مصاباً حتى يوليو 2026، باستخدام أساليب وحشية تزيد من الأزمة الإنسانية. - استهداف المدنيين والبنية التحتية: يركز الاحتلال على استهداف المدنيين والبنية التحتية، مما يسبب نزوحاً واسعاً وتدمير المنازل. في يوليو 2026، تم إخلاء وتدمير عمارات سكنية، وتعرضت مناطق مثل حي الزيتون لقصف مكثف. - الأوضاع الإنسانية المتدهورة: يعاني سكان غزة من نقص في المياه والغذاء وتدمير للمنازل، مع تقليص عمل المنظمات الإنسانية، مما يؤدي إلى موجات عطش وفوضى بين النازحين.

لا يتوانى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر، مسجّلاً مزيداً من الشهداء والجرحى بشكل شبه يومي، غير أنّه صار يُمعن أخيراً في أساليب وحشية تُضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية، سواء لجهة تشويه الجثامين وتحويلها إلى أشلاء أو حتى التسبّب بتفحّمها بواسطة أسلحة حارقة.

يصعّد الاحتلال الإسرائيلي خروقه وانتهاكاته في شتّى أنحاء قطاع غزة، بحيث تصل حصيلة الضحايا أحياناً إلى حدود عشرة شهداء يوميّاً، ما يجعلها أشبه بـ"إبادة صامتة" تحدث بعيداً عن ضجيج أيّ حراك دولي. ويستخدم جيش الاحتلال كلّ الأساليب الممكنة لتصعيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، ومنها أساليب جديدة تقضي بتحويل الأهداف إلى جثامين متفحّمة، كما وقع في عددٍ من الاستهدافات.

ويتخلل تمدد الخط الأصفر ارتكاب الاحتلال مجازر عديدة والتسبّب بموجات نزوح، فضلاً عن تصعيد القصف الجوي المتواصل في عمق المدن وفي منطقة المواصي غربي خانيونس (جنوب غربي قطاع غزة) التي سجّلت وحدها أكثر من 240 مرة قصف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يُسقط ادّعاءات "المنطقة الآمنة"، فضلاً عن إطلاق النار العشوائي من آليات جيش الاحتلال بصورة شبه يومية تجاه منازل وخيام الإيواء، ما يؤدي إلى سقوط شهداء ومصابين.

ووفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة بغزة في 26 يوليو/ تموز 2026 بلغ إجمالي عدد شهداء الخروق الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، 1,200 شهيد، فضلاً عن 3,888 مصاباً. وفي نمط جديد من التهجير، يُصدر الاحتلال أوامر إخلاء لمربّعات وعمارات سكنية داخل المدن ومخيمات اللاجئين تؤدي إلى تدمير هائل في عدد من البيوت وتشريد عشرات العائلات، ما يفاقم المأساة. ففي 23 يوليو الجاري، ومع حلول العاشرة والنصف مساءً، أدى أمر إخلاء عمارة عائلة أبو سمرة وعمارة مجاورة لها تقع في شارع الجلاء غربي مدينة غزة، إلى موجة نزوح وفوضى في المربّع السكني المحيط بهما، بحيث قصف جيش الاحتلال العمارتين رغم ملاصقتهما مخيّماً للإيواء.

لم يستطع أحمد أيمن حجازي، النازح في خيمة مجاورة، والذي لم يمضِ على زفافه سوى شهرين، أن يحمل أيّ شيء من أغراضه بعد الإنذار بالإخلاء الفوري، فغادر رفقة زوجته وباقي أفراد أسرته النازحين في مخيم إيواء مجاور، إلى جانب جيران المنطقة التي تحوّلت في لحظةٍ إلى مساحةٍ خالية. ويقول حجازي لـ"العربي الجديد": "لا أستطيع وصف المشهد المروّع. إذ، قبل القصف اتصل ضابط المخابرات بنا، وطلبت منه مهلة دقائق لإحضار وثيقتي الشخصية وبعض الأموال، فأخبرني أن الطائرة انطلقت ولا يمكن إيقافها عن ضرب الهدف تحت أيّ سبب. فكان أن اشتعل محل سيارات وزيوت بسبب الحريق الناجم عن القصف الإسرائيلي، وظلّت طواقم الدفاع المدني في غزة تحاول إخماده على مدى ثلاثة أيام".

الصورة نزوح متواصل في مدينة غزة، 27 يوليو 2026 (أحمد حسب الله/Getty)

يقول حجازي الذي كان منهمكاً في إصلاح خيمته التي تضرّرت بفعل القصف، ويحاول تركيب سقف من مظلات المساعدات: "أدى القصف إلى سقوط العمارة المستهدفة، وتضرّر العمارة الملاصقة بصورة كبيرة، بحيث تكسّرت كلّ أعمدتها من الجهة الشمالية، ما يعرّضها لخطر السقوط بأيّ لحظة. وعندما عدتُ وجدتُ خيمتي عبارةً عن كومة من الخراب بعدما تكسّرت ألواح الحديد والأخشاب التي كانت ترفع السقف وتكسو جوانب الخيمة، وغطّى الردم المكان. التحفنا بشادر الخيمة ليلاً، وعند ساعات الصباح بدأتُ في إصلاحها، واستغرق العمل ثلاثة أيام".

وفي وقتٍ سابق تعرّضت المنطقة ذاتها للتدمير من قبل قوات الاحتلال، وحاول السكان تغطية الجدران المكشوفة بشوادر، لكنّها تطايرت بفعل الاستهداف الأخير. وكان علاء بعلوشة قد استأجر في نفس العمارة المستهدفة، وأعاد افتتاح مكتبة "الطارق" التي تعرّضت قبل شهرين للتدمير في شارع الجلاء. في المرة الأولى استطاع علاء نقل آلات الطباعة ومحتويات المكتبة، أما هذه المرة وأمام الاستهداف المفاجئ، فقد تدمرت المكتبة بما فيها من أغراض.

ويركز الاحتلال في استهدافاته الأخيرة على تشويه جثامين الضحايا وتحويلها إلى أشلاء، عبر تكرار قصف المركبة مرات عدّة، كما حدث عند استهداف مركبة في حيّ الرمال بمدينة غزة ثلاث مرات، رغم حركة المواطنين والاكتظاظ، أو عبر استخدام أسلحة حارقة تؤدي إلى تفحم الجثامين. ففي 21 يوليو الجاري، سُجّل مشهد مأساوي بعدما استهدفت قوات الاحتلال سيارة نبهان العمصي الذي يعمل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وابن شقيقه رائد العمصي الذي كان يرافقه، متوجّهاً بدوره إلى عمله في منظمة "أطباء بلا حدود". وقد صُنّف هذا الاستهداف بوصفه أحد أصعب المشاهد وأقساها خلال الفترة الأخيرة، إذ بعد إطفاء الحريق الناجم عنه، بقي جثمانا الشهيدين ملتصقَين بالمقاعد، وكانا متفحّمَين، وجرى تداول صورة احتراق المركبة والتصاق الجثمانَين المحترقَين على نطاقٍ واسع.

يقول سامي العمصي، وهو شقيق نبهان وعم رائد لـ"العربي الجديد": "لأكثر من ساعة لم نستطع التعرف عليهما وتحديد هوية أحدهما من الآخر، إلا من خلال الحذاء، ولم نجد شيئاً لنودّعه. كان الجثمانان متفحّمَين، في مشهدٍ قاسٍ ومؤلم". ويؤكد العمصي أنّ الاحتلال ارتكب جريمة مركّبة، باستهداف موظفَين يعملان في منظمتين دوليتين، وبتشويه الجثمانَين وإحراقهما، وهو ما يختصر مظاهر الإبادة الجماعية. ويكشف سامي أنّ استهدافات الاحتلال في الفترة الأخيرة أدّت إلى تشويه الجثامين وإحراقها أو تحويلها إلى أشلاء، مشيراً إلى أنّ استهداف نبهان ورائد وقع قرب مفترق "الزهراء" شرقي مدينة غزة، أي في منطقة بعيدة عن أيّ مرافق صحية، ما أخّر وصول عناصر الدفاع المدني والإسعاف.

واحترق أفراد من عائلة لبد بعد قصف منزلهم الواقع في شمال مدينة غزة فجر 4 يونيو/ حزيران الماضي، ما أدّى إلى استشهاد حسن لبد (42 عاماً) وزوجته منار (40 عاماً) وولديهما تميم (9 أعوام) ورهف (18 عاماً). وفي خلال الأسابيع الأخيرة، شهد حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة نقلاً للمكعبات الخرسانية الصفراء الذي يتخلله إطلاق نار مكثف قرب مفترق "دولة" جنوب شرقي الحي، علماً أنّ السكان هناك يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ما أدّى إلى نزوح العديد منهم.

يعيش علاء قدوم في شارع كشكشو شرقي حيّ الزيتون، وقبل أسابيع قليلة كانت المكعبات الخرسانية الصفراء تبعد عن منزله نحو 200 متر، لكن نتيجة تحريك قوات الاحتلال المكعبات الخرسانية صارت المسافة الفاصلة بينهما لا تتجاوز 30 متراً، ما فاقم معاناته بفعل إطلاق النار المتواصل والقصف المدفعي والجوي الذي أدّى بدوره إلى نزوح كثيرين من جيرانه، واستشهاد ثلاثة مواطنين. ويروي قدوم لـ"العربي الجديد" صعوبة الوضع، قائلاً: "عندما وقعت مجزرة في خيمة إيواءٍ بجوارنا، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، دخلتُ الخيمة وعثرتُ على الطفلة صبا (5 أعوام)، وهي من ذوي الإعاقة السمعية. كانت مصابة، وتنزف من قدمها، وتؤشّر إلى مكان والدتها الشهيدة التي تحوّلت إلى أشلاء. فكان أن نقلنا الطفلة وأشلاء والدتها بواسطة عربة نحو مكان تجمّع فرق الإسعاف، ثم عدنا في الصباح وعثرنا على جثامين أخرى إلى جانب الخيمة، لم نلحظها ليلاً بسبب الظلام وآثار القصف". ومع حلول ساعات المساء، يلتزم قدوم وعائلته غرفتهم الوحيدة المتبقية من جراء القصف الإسرائيلي الذي تسبّب في تدمير الطوابق العليا للمنزل. ويضيف: "نحاول الاحتماء في داخل الغرفة من شظايا القذائف وإطلاق النار المتواصل".

الصورة يعيش الأهالي على وقع الاستهداف الإسرائيلي، مدينة غزة، 27 يوليو 2026 (أحمد حسب الله/Getty)

وبينما صنّف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي في قطاع غزة "منطقة آمنة"، تُظهر الوقائع والاستهدافات المكثفة خلاف ذلك، سواء بالقصف الجوي خلال الفترة الأخيرة، أو إطلاق النار على مفترق "فش فرش" جنوب غربي المواصي، ومنطقة "الإقليمي" جنوب شرقي المواصي، ما يتسبّب بسقوط شهداء ومصابين من نازحي الخيام، فضلاً عن أزمة مياه شرب، وتشريد عائلاتٍ لا تملك أيّ بديل، وتحوّل هذه "المنطقة الآمنة" إلى أحد أخطر الأماكن. وتشهد منطقة "الإقليمي" ومفترق "فش فرش"، بصورة يومية، إطلاق نار مستمراً من قبل آليات جيش الاحتلال التي تعمد إلى إنشاء سواتر ترابية بارتفاع خمسة أمتار، يعتقد السكان أنّها تهدف إلى فصل مدينة خانيونس عن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما منع سائقي شاحنات المياه من الوصول إلى مخيمات الإيواء بالمنطقة. وأدى إطلاق النار قبل أيامٍ إلى استشهاد الطفلة سجى يحيى الصوفي (6 أعوام).

ويروي أحمد الصوفي، وهو مدير عدد من المخيمات في منطقة بئر "19" بمواصي خانيونس، لـ"العربي الجديد"، أنّ "سجى كانت تحتمي داخل الخيمة أثناء إطلاق الرصاص العشوائي الذي طاول خيمتها بثلاث رصاصات، إحداها استقرّت في رأسها، ما تسبّب بنزيفٍ دماغي أدّى إلى استشهادها بعد ثلاثة أيام من مكوثها في العناية المركّزة". ويكشف أنّ النازح مفيد أبو العنين استشهد كذلك قبل أيامٍ، إثر طلق ناري أصابه في صدره عندما كان جالساً أمام خيمته"، مقدّراً استشهاد نحو 15 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين في غضون شهرٍ واحدٍ في هذه المناطق.

وتواصل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار باتجاه خيام النازحين بصورة شبه يومية، من الثامنة صباحاً حتى وقت العصر، ما يُجبر الأهالي على النزوح المؤقّت، ومن ثمّ العودة إلى الخيام عند حلول المساء وانتهاء التمشيط الناري الذي يرافق إنشاء السواتر الترابية الفاصلة بين المدينتين.

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وفي مأساة متفاقمة، يلفت الصوفي إلى أنّ عدداً كبيراً من المنظمات المحلية والدولية التي كانت تُغذّي مخيمات المنطقة بمياه الشرب، قلّصت عملها، ما أدّى إلى موجة عطش وفوضى بين النازحين عند قدوم أيّ شاحنة مياه. وفي منطقة مثل المواصي؛ مكتظة بالخيام وسط عدد قليل من المنازل، يؤدي سقوط صاروخ إسرائيلي واحد إلى تمزيق عشرات الخيام وإحراقها، والتسبّب بموجات نزوح جديدة، كما حدث عقب استهداف أحد مخيمات الإيواء بمنطقة المواصي مساء 29 يونيو الماضي، إذ كان يضمّ المخيم نحو 350 عائلة، إلا أنّ تأثير القصف امتدّ مئات الأمتار، ومزّق وأحرق نحو أكثر من 130 خيمة. وفقد النازحون ما يملكونه من مقتنياتٍ وأغراضٍ بسيطة ومستلزماتٍ، الأمر الذي ضاعف قسوة النزوح ومرارته.