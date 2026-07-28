أكثر من 3200 إصابة بإيبولا في الكونغو... وأوغندا تعلن انتهاء التفشي

- أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن 3262 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، مع وفاة 1437 شخصاً، مما يجعله أسرع تفشٍ للفيروس في إقليم إيتوري الشرقي. - يواجه التفشي تحديات كبيرة بسبب عدم وجود لقاحات معتمدة لفيروس بونديبوجيو، بالإضافة إلى العنف من الجماعات المتمردة وإضرابات العاملين الصحيين، مما يعوق جهود احتواء الفيروس. - رغم التحديات، بدأت تظهر مؤشرات على تحسن الثقة بين المجتمعات والعاملين الصحيين، بينما أعلنت أوغندا خلوها من الفيروس بعد تفشيه الأخير.

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تحديث صدر مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة في التفشي الحالي لفيروس إيبولا بلغ 3262 حالة، مقترباً من الحصيلة المسجلة خلال تفشي المرض بين عامَي 2018 و2020، الذي يُعد الأكبر في تاريخ البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الكونغولية أن 1437 شخصاً توفوا من بين 3262 إصابة مؤكدة، في ما وصفه المسؤولون بأنه أسرع تفشٍ بلفيروس على الإطلاق، ويتركز في إقليم إيتوري شرقي البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه جهود الحد من انتشار فيروس إيبولا في الكونغو؟ ما هي أوجه الاختلاف بين التفشي الحالي لفيروس إيبولا والتفشيات السابقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان تفشي المرض 2018-2020 الذي جرى تسجيله في الكونغو وأوغندا قد استمر نحو عامين، مسجلاً أكثر من 3400 إصابة، بينها أكثر من 2200 وفاة، وفقاً لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويأتي التسارع في انتشار الفيروس وسط مخاوف متزايدة بين السكان، إذ باتت العديد من المجتمعات في المناطق المتضرّرة يصعب الوصول إليها أو تخلى عنها العاملون في فرق الاستجابة خلال الأيام الأخيرة، بسبب المخاوف الأمنية.

وقال أونيسفور بانغينزا، قائد فريق الاستجابة في منظمة "ميرسي كوربس" بمدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري، الثلاثاء: "إنّ وصول عدد الإصابات، خلال عشرة أسابيع فقط، إلى مستوى يقارب ما سُجل خلال تفشٍ استمر قرابة عامين، أمر مقلق ويستدعي وقفة جادة"، وأضاف: "لا شك في أن الفيروس ينتشر بوتيرة أسرع مما نستطيع احتواءه".

ويختلف هذا التفشي الحالي، الذي أُعلن عنه في 15 مايو/أيار، عن معظم حالات تفشي إيبولا السابقة، لأن فيروس بونديبوجيو المسبب له لا توجد له لقاحات أو علاجات معتمدة. وتواجه جهود الحد من انتشار الفيروس تحديات كبيرة، أبرزها أعمال العنف التي تنفذها الجماعات المتمردة في شرق الكونغو، إضافة إلى إضرابات العاملين في القطاع الصحي احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

ورغم توسيع نطاق الاستجابة، يواصل التفشي انتشاره بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تعقب الحالات. ويتمثل أحد أبرز التحديات في أن الحالة الأولى (المريض صفر) لم تُحدد بعد، في حين أدى النزوح الناجم عن النزاعات المسلحة وأنشطة التعدين غير القانونية في المنطقة إلى صعوبة تتبع آلاف الأشخاص الذين خالطوا المصابين.

ورغم انعدام الثقة بين المجتمعات والعاملين الصحيين، والذي برز بخاصّة في المراحل الأولى من تفشي المرض، فقد بدأت تظهر مؤشرات على تحسن الوضع.

يقول فابريس مومبيسا، أحد سكان مونغبوالو، وهي بلدة تعدين تقع في مركز تفشي المرض حيث أحرق السكان سابقاً العديد من مراكز العلاج: "لن نخوض حرباً أخرى ضد فرق مكافحة إيبولا. لقد فقدنا أفراداً من عائلاتنا. كمجتمع، لدينا مصلحة راسخة في مكافحة المرض للعودة إلى حياتنا الطبيعية".

من جهتها، أعلنت سلطات الصحة في أوغندا، اليوم الثلاثاء، خلو البلاد من فيروس إيبولا، منهية بذلك أحدث موجة تفشٍ لهذا المرض الفيروسي النزفي الذي أصاب 20 شخصاً وأودى بحياة اثنين منهم في الدولة الواقعة شرق أفريقيا منذ الإعلان عن التفشي في منتصف مايو/ أيار.

(أسوشييتد برس، رويترز)