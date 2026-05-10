- تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا بحر المانش إلى المملكة المتحدة 200 ألف منذ عام 2018، باستخدام قوارب صغيرة غير آمنة، مما يثير قلقاً كبيراً بين باريس ولندن. - حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج يحقق نتائج جيدة في الانتخابات المحلية، مع خطط لترحيل 600 ألف طالب لجوء خلال خمس سنوات إذا فاز في الانتخابات العامة. - اتفاقية فرنسية بريطانية جديدة تهدف إلى الحد من عمليات العبور غير النظامية، مع زيادة مساهمة المملكة المتحدة المالية إلى 660 مليون جنيه إسترليني.

أظهرت أحدث إحصاءات للحكومة البريطانية أنّ أكثر من 200 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم بحر المانش في قوارب هجرة غير نظامية، يُطلَق عليها "القوارب الصغيرة"، انطلاقاً من فرنسا، وذلك منذ البدء بهذا التعداد في عام 2018.

وتُنشَر هذه الأرقام في الوقت الذي حقّق فيه حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، نتائج جيدة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أُجريت يوم الخميس الماضي. يُذكر أنّ فاراج عبّر مراراً عن نيّته ترحيل نحو 600 ألف طالب لجوء في غضون خمس سنوات، في حال فاز في انتخابات المملكة المتحدة العامة.

ويُعَدّ الساحل الشمالي لفرنسا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين عبر بحر المانش الذين يأملون بالوصول إلى سواحل إنكلترا، على متن قوارب صغيرة غير آمنة ومكتظة تحمل على متنها أعداداً كبيرة من الركاب تتخطّى بكثير الحدّ المسموح به، علماً أنّ هذا العبور غير النظامي يمثّل قضية شائكة بالنسبة إلى باريس ولندن.

وكان 70 شخصاً قد عبروا بحر المانش ووصلوا إلى المملكة المتحدة، أوّل من أمس الجمعة، على متن قارب واحد، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الداخلية البريطانية أمس السبت. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوافدين إلى البلاد، منذ عام 2018، إلى نحو 200 ألف و13 مهاجراً غير نظامي، بحسب البيانات نفسها. يُذكر أنّ هذه البيانات تُحتسَب استناداً إلى الإحصاءات الحكومية الرسمية المتوفّرة منذ عام 2018 وحتى عام 2025، بالإضافة إلى الأرقام الأولية المسجّلة منذ بداية عام 2026.

في سياق متصل، تفيد بيانات وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية فرنسية وبريطانية، بأنّ ما لا يقلّ عن 29 مهاجراً لقوا حتفهم في خلال محاولتهم عبور بحر المانش مع نهاية عام 2025، كذلك لقي ستّة أشخاص آخرون حتفهم هذا العام.

وكانت إدارة إقليم با دو كاليه، شمالي فرنسا، قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، قبل أسبوع من اليوم، مصرع امرأتَين في انقلاب قارب يقلّ 82 مهاجراً غير نظامي في خلال محاولة لعبور بحر المانش نحو المملكة المتحدة. وقد أتت هذه الحادثة المأساوية الثالثة من نوعها في خلال أقلّ من شهر.

تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية فرنسية بريطانية جديدة لضبط الحدود وُقّعت، في 23 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك لمدّة ثلاث سنوات، بهدف الحدّ من عمليات عبور بحر المانش غير النظامية، مع زيادة المملكة المتحدة مساهمتها المالية في هذا المجال إلى 660 مليون جنيه إسترليني (895.8 مليون دولار أميركي).

(فرانس برس، العربي الجديد)