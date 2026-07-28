7 قتلى وعشرات الجرحى في هجمات روسية على شرق أوكرانيا

- شهدت أوكرانيا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا مع ضربات روسية أودت بحياة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينما أعلنت روسيا عن إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية واستهداف سفن في البحر الأسود. - دوليًا، أكدت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 170 مدنيًا منذ يوليو، مع تحذيرات من تأثير التصعيد على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار القمح بنسبة 20%. يزور الرئيس الأوكراني زيلينسكي واشنطن لتعزيز التعاون الدفاعي. - دبلوماسيًا، نفت بولندا ادعاءات بوتين بمطالبتها بأجزاء من أوكرانيا، واستدعى الاتحاد الأوروبي المبعوث الروسي بسبب اختراق طائرة مسيّرة للمجال الجوي الروماني.

قال مسؤولون أوكرانيون إنّ الضربات الروسية، يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، إذ أعلن في منطقة دونيتسك، التي تمثل بؤرة القتال على طول خط الجبهة الممتد لنحو 1200 كيلومتر، مقتل ثلاثة أشخاص في منطقتَين قرب مدينة كوستيانتينيفكا المتنازع عليها. وكان الجيش الروسي قد أعلن هذا الشهر السيطرة على كوستيانتينيفكا، إلّا أن مسؤولين أوكرانيين نفوا سقوط المدينة، كما قتل شخص رابع قرب مدينة كراماتورسك، التي تعد أحد أهم معاقل الدفاعات الأوكرانية في المنطقة، فيما بلغ عدد المصابين في دونيتسك 18 شخصاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق الأوكرانية التي استهدفتها الهجمات الروسية المذكورة في النص؟ ما هي الأضرار التي لحقت بمبنى سكني في مدينة تشيخوف الروسية جراء الهجوم الأوكراني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، قال الحاكم أولكسندر هانزا، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون جراء أكثر من 50 هجوماً روسياً بالمدفعية والطائرات المسيّرة استهدفت خمسة أحياء في المنطقة. وأضاف أن شخصين قتلا قرب بلدة نيكوبول الواقعة على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو، فيما قتل شخص ثالث قرب بلدة سينيكليكوف. وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة اثنين إثر استهداف طائرة مسيّرة أوكرانية مبنى تجارياً في منطقة بيلغورود الحدودية.

روسيا تعلن إسقاط 81 مسيّرة قرب موسكو

في الأثناء، أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منطقة موسكو تعرضت خلال الليل لهجوم واسع بأكثر من 390 طائرة مسيّرة أوكرانية، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 81 منها أثناء اقترابها من العاصمة، فيما تضرّرت مبانٍ سكنية من دون تسجيل إصابات. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق "تليغرام"، إن معظم المسيّرات جرى اعتراضها قبل وصولها إلى المدينة، بينما أوضح حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف أن مبنى سكنياً في مدينة تشيخوف وعدداً من المنازل في مناطق أخرى تعرضت لأضرار جراء الهجوم. ونشر فوروبيوف صورة أظهرت نوافذ محطمة ودخاناً يتصاعد من الطوابق العليا لمبنى سكني، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت أيضاً عشرات المسيّرات في مدن بودولسك ودوموديدوفو وكولومنا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها استهدفت سفينتَين أوكرانيتَين، إحداهما سفينة شحن كانت تنقل حمولة عسكرية في البحر الأسود، والأخرى سفينة راسية في ميناء ميكولايف جنوب أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 170 مدنياً وإصابة 1028 آخرين في أنحاء أوكرانيا منذ التاسع من يوليو/تموز، نتيجة تكثيف الهجمات الجوية الروسية. وقالت كايوكو غوتو، مديرة شعبة أوروبا وآسيا الوسطى في إدارتي الأمم المتحدة للشؤون السياسية وعمليات السلام، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الهجمات استهدفت مباني سكنية وملاعب ومحطات وقود وأسواقاً ومستودعات لوجستية، مشيرة إلى أن العاصمة كييف لا تزال تتعرض لقصف متواصل، بينما تشهد المناطق القريبة من خطوط المواجهة هجمات يومية.

وأضافت أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحققت منذ بدء الحرب من مقتل ما لا يقل عن 16431 مدنياً، بينهم 803 أطفال، وإصابة 48613 آخرين، بينهم 2960 طفلاً. وحذرت المسؤولة الأممية أيضاً من اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية على الخدمات اللوجستية البحرية الروسية، بما في ذلك ناقلات النفط، مشيرة إلى أن التصعيد بدأ ينعكس على الأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار القمح بنسبة 20% منذ بداية الشهر الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2024.

سياسياً، قال مساعدان لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إن جميع أعضاء المجلس مدعوون إلى اجتماع مساء الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ، بالتزامن مع زيارة زيلينسكي، التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، كان غراهام من أبرز داعميه قبل وفاته. ويستهدف المشروع تقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة المستخدمة في تمويل الحرب، بعدما خفض المشرعون الرسوم الجمركية المقترحة إلى 100% بدلاً من 500% في نسخة سابقة، سعياً إلى توسيع التأييد له، رغم استمرار مخاوف داخل الكونغرس من أن يمنح التشريع الرئيس الأميركي دونالد ترامب صلاحيات إضافية.

في غضون ذلك، قال زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنّ تعزيز قدرات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يشكلان "الأولوية الأولى" في اجتماعاته مع ترامب وأعضاء فريقه. وأضاف زيلينسكي، في منشور، أنه وصل إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في مراسم تأبين غراهام، على أن يعقد خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس ترامب ومسؤولين في الإدارة الأميركية لبحث دعم أوكرانيا وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدَين.

الكرملين: واشنطن لم تتخلَّ عن جهود التسوية

على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تتخل عن جهود التسوية في أوكرانيا، وإنما كانت لديها قضايا أخرى ذات أولوية أعلى تستدعي المعالجة. وقال بيسكوف للصحافيين إن "الأميركيين لم يتخلوا عن التسوية الأوكرانية، بل كانت لديهم ببساطة قضايا ذات أولوية أعلى بكثير تستدعي المعالجة، وهي قضايا واضحة ومعروفة"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكداً أن هذه الاتصالات "تستمر بشكل مستمر وفعال". كما أكد بيسكوف أن واشنطن لم تطلب حتى الآن إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نافياً تلقي موسكو أي طلب بهذا الشأن.

الاتحاد الأوروبي يستدعي المبعوث الروسي

من جهة أخرى، استدعى الاتحاد الأوروبي المبعوث الدبلوماسي الروسي إلى بروكسل، على خلفية اختراق طائرة روسية مسيّرة المجال الجوي الروماني، الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الثلاثاء: "أعربنا عن إدانتنا الشديدة للانتهاك المتعمد للمجال الجوي الروماني".

ووصف المتحدث "العمل المتهور" بأنه "تصعيد خطير جداً من جانب روسيا، ويهدد أمن مواطني الاتحاد الأوروبي، والاستقرار الإقليمي، والسلام الدولي".

وارسو تنفي ادعاءات بوتين بمطالبتها بأجزاء من غرب أوكرانيا

في غضون ذلك، نفت وارسو اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها تطالب بأجزاء من غرب أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، إنه "لم يسبق لبولندا تقديم أي مطالب إقليمية ضد أوكرانيا، ولم تقدم حالياً أي من ذلك، ولا تنوي القيام بذلك في المستقبل". وتابعت الوزارة في بيانها، أنه على العكس من ذلك، تعترف بولندا بكامل السيادة الإقليمية لأوكرانيا ضمن حدودها المحددة قانونياً والمعترف بها دولياً.

وأضافت: "تُعدّ تلميحات موسكو بشأن خطط مزعومة لضم أراضٍ غربية من أوكرانيا، ومن بين ذلك خطط من قبل بولندا، محاولة فجة للتضليل". وزعم بوتين مجدداً يوم الأحد الماضي، أن أوكرانيا مقسمة سياسياً بواسطة نهر دنيبرو. وبحسب الكرملين، قال بوتين في سانت بطرسبرغ، "أوكرانيا، الضفة اليسرى من نهر دنيبرو (الشرقية) كانت تعتبر دائماً ليست موالية لروسيا فقط، بل كجزء من روسيا". ومن هذا المنظور، تمتد ادعاءات بوتين إلى ما هو أبعد من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا، التي أعلنت روسيا ضمها بالفعل. وقبل الحرب العالمية الثانية، كانت أجزاء كبيرة مما هو الآن غرب أوكرانيا، ومن بينها مدينة لفيف الحديثة، تابعة لبولندا.

(رويترز، قنا، أسوشييتد برس، العربي الجديد)