"وول ستريت جورنال": الإمارات شنت هجمات سرّاً على إيران

- شنت الإمارات عمليات عسكرية ضد إيران، مستهدفة مصفاة نفطية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين. تعرضت الإمارات لهجمات إيرانية مكثفة، مما دفعها لإعادة النظر في استراتيجيتها تجاه إيران. - برزت الإمارات كأكثر الدول الخليجية مواجهة لإيران، حيث دعمت قرارات في الأمم المتحدة لاستخدام القوة ضد التهديدات الإيرانية، واتخذت إجراءات ضد المصالح الإيرانية مثل إغلاق مدارس ونواد إيرانية. - أرسلت إسرائيل بطاريات دفاع جوي إلى الإمارات في إطار التعاون العسكري، وبدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، قبل إعلان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، الاثنين، بأنّ الإمارات شنّت عمليات عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقاً لأبوظبي في الحرب. وذكرت الصحيفة في تقريرها أنّ هجمات الإمارات استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، مضيفة أنّ الهجوم وقع تقريباً تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار.

وأفاد أحد المصادر بأنّ الولايات المتحدة رحّبت سرّاً بالهجمات الإماراتية، وبأي مشاركة من دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى القتال. ورفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق للصحيفة على الهجمات، لكنها أشارت إلى بيانات سابقة أكّدت فيها حقها في الرّد على الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك الرد العسكري. كما رفضت وزارة الحرب الأميركية التعليق، ولم يجب البيت الأبيض عن أسئلة حول مشاركة الإمارات في الحرب.

وكانت إيران قد شنّت اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، مستهدفة المراكز السكانية وبنية الطاقة التحتية والمطارات. وقالت "وول ستريت جورنال"، إنّ إيران ركّزت معظم نيرانها على الإمارات، مستهدفة إياها بأكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيّرة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تعرّضت له أي دولة أخرى، بما في ذلك إسرائيل. وبحسب ما تنقله الصحيفة عن مسؤولين خليجيين، فإنّ هذه التطورات دفعت أبوظبي إلى إعادة النظر في مقاربتها الاستراتيجية تجاه إيران، وباتت تنظر إليها "طرفاً مارقاً" يسعى لتقويض النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد القائم على الأمان والاستقرار واستقطاب الكفاءات الأجنبية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إنّ الإمارات برزت منذ ذلك الحين، بوصفها أكثر الدول الخليجية ميلاً للمواجهة العلنية مع طهران، وهو ما ترجمته عملياً عبر التمسك بتعاون عسكري وثيق مع واشنطن طوال فترة الحرب. إلى جانب الضربات التي تتحدث عنها الصحيفة، كانت الإمارات قد دعمت مسودات قرار في الأمم المتحدة تتيح استخدام القوة عند الضرورة لإنهاء التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، كما اتخذت سلسلة من الإجراءات ضد مصالح إيرانية، بما في ذلك إغلاق مدارس ونواد إيرانية في دبي، إضافة إلى منعها منح التأشيرات وحقوق العبور للإيرانيين، ما حدّ من شريان اقتصادي كانت الإمارات توفره لإيران منذ سنوات في ظل العقوبات الغربية المشددة.

وفي الثامن من مارس/ آذار الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها هيئة البث والقناة 15، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وصفتها بالمطلعة، أنّ الإمارات هاجمت محطة لتحلية المياه في إيران، وهو ما نفته أبوظبي حينها. وقال رئيس لجنة شؤون الدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي علي النعيمي، عبر منصة إكس: "هذا خبر كاذب. عندما نفعل شيئاً ما، نتحلّى بالشجاعة لإعلانه".

وفي السياق، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت إلى دولة الإمارات بطاريات دفاع جوي من منظومة "القبة الحديدية" إلى جانب أفراد لتشغيلها للدفاع عنها في الحرب مع إيران. وأدلى هاكابي بهذه التصريحات خلال مؤتمر عقد في تل أبيب.

وقال هاكابي، خلال المؤتمر: "أود أن أوجه كلمة تقدير لدولة الإمارات، أول دولة انضمت إلى اتفاقات أبراهام". وأضاف: "انظروا فقط إلى الفوائد. لقد أرسلت إسرائيل لهم بطاريات من منظومة القبة الحديدية إلى جانب أفراد للمساعدة في تشغيلها".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أميركية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 إبريل/ نيسان الماضي هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية. واستضافت باكستان في 11 إبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقاً أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.