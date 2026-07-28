"وول ستريت": ترامب معجب بإنجازات أوكرانيا ويتقرّب من زيلينسكي

- أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعجابًا بالتقدم العسكري الأوكراني ضد روسيا، مما أدى إلى تقارب مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بعد لقاءات متعددة. - زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، مع إشادة ترامب بصناعة الطائرات المسيّرة الأوكرانية. - تغيير موقف ترامب تأثر بإعجابه بالملاكم أوسيك وتأثير الناشطة لورا لومر، مع دعم البيت الأبيض لمشروع قانون العقوبات على روسيا ورغبة ترامب في التعاون بإنتاج الطائرات المسيّرة.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات يبدي إعجابا بالتقدّم الذي أحرزته أوكرانيا في ساحة المعركة ضدّ الجيش الروسي، ويتقرّب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك في تراجع واضح عن موقف سابق أصرّ فيه على أنّ كييف تخسر الحرب، وهو ما ظهر جلياً خلال اللقاء المتوتر الشهير الذي جمعه بالزعيم الأوكراني في البيت الأبيض في 28 فبراير/شباط 2025.

ووصل زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع ترامب بهدف تعزيز التحسن في العلاقات بين البلدين والحصول على دعم إضافي لتقوية منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية. وقالت المصادر للصحيفة إن ترامب أبدى في الأسابيع الأخيرة تفاؤلاً متجدداً بشأن أوكرانيا وزعيمها فولوديمير زيلينسكي، معربا عن إعجابه "بصمود زيلينسكي في خوضه المعركة داخل الأراضي الروسية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل المحددة التي أدت إلى إعجاب ترامب بصناعة الطائرات المسيرة الأوكرانية؟ كيف أثرت لقاءات زيلينسكي مع شخصيات مثل الملاكم أولكسندر أوسيك والناشطة لورا لومر على موقف ترامب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكرت الصحيفة أنّ هذا التحوّل جاء بعد عدّة لقاءات بين الطرفين على هامش قمم عالمية، حيث حاول الرئيس الأوكراني استمالة ترامب، بحسب المصادر، وذلك في إطار حملة منسقة من قبل القادة الأوروبيين لتحسين العلاقات. وأضافت المصادر أنّ ترامب بات يُعجب بصناعة الطائرات المسيّرة الأوكرانية، ولا سيما قدرتها على الدفاع ضدّ الطائرات المسيّرة نفسها التي تواجهها الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

ترامب "يحبّ الفائزين"

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحيفة إن ترامب يُحبّ الفائزين، وزيلينسكي، بحسب تقدير الرئيس الأميركي، يبدو أكثر فأكثر واحداً منهم. وقال ترامب خلال اجتماع مع زيلينسكي في تركيا في يوليو/تموز الحالي: "لقد بنينا علاقة جيدة بالفعل. من الصعب تصديق ذلك، أليس كذلك؟".

وصعّدت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها في العمق الروسي مستهدفة منشآت نفط ومحطات طاقة وغاز، بالتوازي مع إلحاق خسائر فادحة بالجيش الروسي في المعركة البرية الجارية في المناطق الأوكرانية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحيفة إن "ترامب اعتقد في البداية أن الجيش الروسي سيتغلب على أوكرانيا. لكنه ينظر الآن إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بنظرة أقل إيجابية".

ومن بين جملة أمور أدت إلى هذا التحوّل في موقف ترامب، ما قالت الصحيفة إنها "وسائل غير تقليدية"، إذ أبدى ترامب إعجابه بالملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الشهر الماضي قبل المباراة النهائية لبطولة (UFC). وقال أوسيك لترامب إن الأوكرانيين مقاتلون ومنتصرون، كما قدّم له قفاز ملاكمة موقعاً، وفقاً لمصادر مطلعة على الاجتماع.

إضافة إلى ذلك، تلقى ترامب أخيراً اتصالاً من الناشطة اليمينية لورا لومر، التي تراجعت عن انتقاداتها الطويلة لأوكرانيا بعد زيارتها لكييف ومقابلتها زيلينسكي.

وتحدّث ترامب ولومر هاتفياً عدة مرات منذ زيارتها. وأوضحت لومر سبب تغيير موقفها قائلةً إنها انخدعت بالدعاية الروسية، وأشادت بزيلينسكي واصفةً إياه بـ"قائد حرب" و"حليف أساسي"، بحسب الصحيفة.

ومن ضمن الدلائل التي قدّمتها الصحيفة على التحول في موقف ترامب، دعم البيت الأبيض لمشروع قانون العقوبات والتعرفات الجمركية على روسيا، وإعلان ترامب في قمة حلف الأطلسي (ناتو)، مطلع الشهر، أن الولايات المتحدة ستدرس منح كييف ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت الأميركية الاعتراضية، وإبداء رغبته في التعاون مع أوكرانيا في إنتاج الطائرات المسيّرة.

وشنّت أوكرانيا في الأيام الماضية هجمات بطائرات مسيرة على سفن زعمت أنها تُهرّب أسلحة من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين، في خطوةٌ "قد تُعزّز مكانة أوكرانيا لدى ترامب وتزيد إعجابه بقدرات أوكرانيا القتالية"، وفقاً للصحيفة نفسها.