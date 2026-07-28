- زيارة الوفد الأميركي لليبيا: زار وفد من الكونغرس الأميركي بقيادة أوستن سكوت مدينتي بنغازي ومصراتة لتعزيز توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث تم الاتفاق على استضافة جزء من تمرين "فلينتلوك 2027" وإنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة. - التعاون الليبي الأميركي: التقى الوفد بوكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي في مصراتة، الذي أكد على أهمية الزيارة في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى نجاح تمرين "فلينتلوك 2026" في سرت. - المبادرة الأميركية لتوحيد ليبيا: تهدف المبادرة لتعزيز التعاون العسكري بين شرق وغرب ليبيا، مع إبقاء عبد الحميد الدبيبة كرئيس حكومة الوحدة الوطنية وصدام حفتر كرئيس المجلس الرئاسي.

زار وفد أميركي من أعضاء الكونغرس مدينتي بنغازي ومصراتة، اليوم الثلاثاء، في إطار تحرك تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. واستهل الوفد الأميركي، برئاسة عضو الكونغرس أوستن سكوت، زيارته بمدينة بنغازي، حيث التقى صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات القيادة العامة، وخالد حفتر، رئيس الأركان العامة، وتناول معهما سبل التنسيق المشترك، ودعم مسار توحيد المؤسسة العسكرية. ووفق بيان للقيادة العامة بشرق البلاد، فإن الجانبين اتفقا على استضافة ليبيا الجزء الرئيسي من تمرين "فلينتلوك 2027"، إلى جانب البدء في إجراءات إنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بمدينة سرت، تضم عناصر من القوات العسكرية في شرق البلاد وغربها، والعمل على إنشاء قيادة جوية ليبية موحدة، وتأسيس مركز وطني للتميز لتدريب القوات الجوية داخل الأكاديمية الجوية بمدينة مصراتة.

ونقل البيان عن صدام حفتر قوله إن الزيارة "تعكس استمرار التعاون والدعم الأميركي لجهود توحيد المؤسسة العسكرية"، مشيدًا بالشراكة بين القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) والقيادات العسكرية الليبية، والتي قال إنها ساهمت في استضافة مدينة سرت جزءًا من تمرين "فلينتلوك 2026". وأضاف أن نجاح تمرين العام الماضي "يعكس وجود إرادة لدى العسكريين الليبيين لتجاوز الانقسام، والعمل المشترك نحو بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، وتعزيز التعاون الدفاعي بين ليبيا والولايات المتحدة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة الأميركية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟ ما هي الخطوات المحددة التي تم الاتفاق عليها لإنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة في سرت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي ثانية محطات الزيارة التقي الوفد في مدينة مصراتة، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام الزوبي، الذي أشاد بالزيارة، معتبرًا أنها "خطوة مهمة ضمن الجهود الأميركية التي تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في البلاد". وقال زوبي، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إن الشراكة بين الجانب الليبي وقوات "أفريكوم" أثمرت عن استضافة جزء من تمرين "فلينتلوك 2026" في مدينة سرت، مثمنًا استمرار هذا التعاون.

ونقل بيان الوزارة عن الوفد الأميركي، أنّ نجاح تمرين "فلينتلوك 2026" برهن "على جدية التزام وزارة الدفاع والقادة العسكريين بتجاوز الاختلافات والانقسام، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وبناء الشراكة الدفاعية بين ليبيا والولايات المتحدة". وكرر بيان الوزارة ما نشرته القيادة العامة في شرق البلاد، حول الاتفاق على استضافة ليبيا جزءًا من تمرين "فلينتلوك 2027"، والشروع في إنشاء غرفة عمليات وطنية مشتركة تضم قوات من غرب البلاد وشرقها، إلى جانب المضي في تشكيل قيادة جوية ليبية موحدة.

وسبق أن أفادت مصادر حكومية في طرابلس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن السفارة الأميركية لدى ليبيا أنهت الترتيبات الخاصة لزيارة وفد أميركي رفيع إلى كل من شرق البلاد وغربها، في إطار الدفع بالمبادرة الأميركية، ومناقشة العقبات التي تعترض تنفيذها. وقبل وصول الوفد الأميركي، قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الذي يقود المبادرة الأميركية للحل في ليبيا، إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي، الخطوات اللازمة لدفع جهود توحيد ليبيا، بما في ذلك تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق البلاد وغربها، وبحث فرص توسيع التنسيق والتكامل العملياتي بين القوات الليبية وقيادة الأفريكوم، وفق تدوينة كتبها على حسابه على منصة إكس.

ويأتي اتصال بولس بالدبيبة، وزيارة الوفد الأميركي، بعد أكثر من أسبوعين على تراجع الحراك الأميركي المرتبط بمبادرة بولس في الملف الليبي. وكانت مصادر ليبية قد كشفت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن الجانب الأميركي بدأ في إعادة ترتيب أولويات المبادرة، بتصدير المسار العسكري على حساب المسارين السياسي والاقتصادي.

تقارير عربية المبادرة الأميركية في ليبيا ترتب أولوياتها بتنشيط المسار العسكري

وبحسب تلك المصادر، جاء هذا التحول في المبادرة الأميركية عقب تعثر الاجتماعات التي رعاها بولس بين ممثلي السلطتين الرئيسيتين في البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقيادة العامة في بنغازي، والهادفة إلى التوصل إلى صيغة لبناء سلطة تنفيذية مشتركة، لا سيما بعد اجتماع ضم الطرفين في العاصمة المالطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وذكرت المصادر حينها أن المبادرة الأميركية بدأت تتجه إلى استثمار الزخم الذي حققته في المسار العسكري لتمتين قاعدته كأساس لبناء تسوية، من خلال توسيع نطاق المشاورات الخاصة بهذا المسار، لتشمل شخصيات عسكرية أخرى، ولا سيما من غرب البلاد، بعدما كانت تقتصر على اتصالات بين نائب القائد العام في شرق البلاد، صدام حفتر، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام زوبي.

وترى المصادر أن القائمين على المبادرة الأميركية باتوا يدركون أن تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية لن يكون ممكنًا من دون بناء أرضية أمنية وعسكرية مشتركة، تقوم على تعزيز التعاون بين معسكري شرق البلاد وغربها، وصولًا إلى إنشاء هيكل أمني وعسكري موحد يشكل الأساس لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وفي منتصف الشهر الجاري، التقى بمدينة سرت، وسط شمال البلاد، رئيسا الأركان العامة في غرب البلاد وشرقها، الفريق صلاح النمروش، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والفريق خالد حفتر، التابع للقيادة العامة في بنغازي، بحضور البعثة الأممية، واتفقا على "تنظيم تمرين تعبوي موحد بمشاركة منتسبي الجيش الليبي في إحدى مناطق الجنوب"، في إطار تعزيز الجاهزية وترسيخ التعاون بين مختلف الوحدات العسكرية.

وكانت المبادرة الأميركية قد نجحت في تحقيق اختراق في جدار الانسداد والممانعة بين طرفي البلاد، في المستويين الاقتصادي والعسكري، إذ أشرفت على توقيع الطرفين اتفاقًا لتوحيد ميزانية الدولة، كما اشترك الطرفان في مناورات "فلينتلوك 2026" التي نظمتها الأفريكوم في مدينة سرت منتصف إبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتوقف المضي في المستوى السياسي لتوحيد السلطة التنفيذية بين سلطتي طرابلس وبنغازي.

ووفقًا لما يتداول في الأوساط السياسية الليبية، فإن المبادرة الأميركية تقوم على صيغة تقضي بالإبقاء على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في منصبه، مقابل تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، الذي يتضمّن في صلاحياته صفة القائد الأعلى للجيش.

وفي حين أعلنت القيادة العامة في بنغازي، في بيان صدر في 18 من الشهر الماضي، دعمها المبادرة الأميركية، واستعدادها للانخراط فيها، لم تُصدر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس موقفًا رسميًّا حتى الآن. غير أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ألمح إلى قرب إعلان موقف حكومته، إذ قال، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 من الشهر الجاري، إنه سيعلن "خلال الأيام المقبلة" موقف الحكومة من "مختلف المبادرات"، مؤكدًا أن شرعية أي مسار سياسي "لا تستمد من الاجتماعات أو المبادرات أو التفاهمات المغلقة، وإنما تستمد أولًا من إرادة الليبيين وقناعتهم".