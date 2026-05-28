وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض

- توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها مناصب عسكرية وسياسية بارزة، حيث انحاز للجمهورية والشرعية الدستورية ووحدة اليمن. - قاد هادي المرحلة الانتقالية بعد احتجاجات 2011، وساهم في إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، محاولًا إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية. - برز دوره بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2015، حيث طالب بدعم إقليمي ودولي لاستعادة السلطة، قبل أن ينقل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي في 2022.

نعت رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي توفي اليوم الخميس في الرياض. وكانت مصادر حكومية يمنية وعائلية قد أكدت في وقت سابق اليوم، لـ"العربي الجديد"، وفاة هادي (80 عاماً) في الرياض، مشيرة إلى أن تأخر إعلان الخبر كان لترتيب مراسم الدفن، وما إذا كان سينقل جثمانه إلى اليمن.

وقال بيان النعي الصادر عن الرئاسة اليمنية، إن "هادي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس، بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية، وجسد في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر، نموذجاً لرجل الدولة الذي انحاز للجمهورية، والشرعية الدستورية، ووحدة اليمن، ومصلحة شعبه العليا في أشد الظروف والمنعطفات تعقيداً". واستحضرت رئاسة الجمهورية، "في هذا المصاب الجلل، الأدوار الوطنية للرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية، وإسهامه في تحقيق انتقال سلمي للسلطة جنّب اليمن الانزلاق إلى صراعات أوسع".

وأعلن هادي تنحيه عن السلطة يوم 7 إبريل/ نيسان عام 2022، وسلّم صلاحياته لمجلس قيادة جديد برئاسة رشاد العليمي. وكان هادي يعاني من اعتلالات في القلب، واعتاد إجراء فحوصات سنوية في هذا الشأن. ويبرز هادي، وهو في العقد الثامن من العمر، حالة فريدة بعد أن أمضى عامه الثاني عشر في المنفى، في مقابل ثلاث سنوات فقط مارس خلالها مهامه من داخل القصور الرئاسية في الأراضي اليمنية، وذلك منذ انتخابه في 21 فبراير/ شباط عام 2012.

ويُعَدّ عبد ربه منصور هادي من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية اليمنية خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1994 و2012، قبل أن يتولى رئاسة البلاد عقب احتجاجات 2011، بصفته مرشحاً توافقياً ضمن المرحلة الانتقالية. وخلال فترة حكمه، قاد عملية لإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية.

وبرز اسم هادي بشكل أكبر بعد سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء مطلع عام 2015، وفرضها الإقامة الجبرية عليه قبل أن يغادر إلى عدن ويعلن التراجع عن استقالته، مطالباً بدعم إقليمي ودولي لاستعادة السلطة. وفي مارس/ آذار من العام نفسه، بدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن دعماً لحكومته، قبل أن يعلن هادي في إبريل/ نيسان 2022 نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.