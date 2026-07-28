واشنطن تبدأ مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا

- وزارة الحرب الأميركية تعلن عن مراجعة شاملة للوجود العسكري في أوروبا، بهدف تسريع تولي حلفاء الناتو المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي، وتعزيز قوة واستدامة الناتو. - المراجعة تهدف لدعم "الناتو 3.0" وتقييم انتشار القوات الأميركية لضمان توافقه مع استراتيجيات الأمن القومي، بالتعاون مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا والحلفاء الأوروبيين. - توتر في العلاقات الأميركية الفرنسية بعد انسحاب دبلوماسيين أميركيين من اجتماع لمجلس الأمن، يعكس الخلافات المتزايدة بشأن مستقبل الناتو وإعادة تموضع القوات الأميركية.

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إطلاق مراجعة شاملة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، بهدف تسريع تولي حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي في القارة، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الحرب إلبريدج كولبي، الاثنين. وأوضح كولبي أن المراجعة تهدف إلى إعادة تقييم انتشار القوات الأميركية في أوروبا.

وقال كولبي، في منشور على منصة إكس، إن المراجعة ستكون "حقيقية وشاملة"، ومصممة لضمان أن يتحرك الحلف بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو تولي أوروبا المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسرّع تحول "الناتو" إلى تحالف "أقوى وأكثر عدالة واستدامة"، في إطار السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاستراتيجيات المحددة التي سيتم تقييمها لضمان توافق انتشار القوات الأميركية مع استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026؟ ما هي الآليات التي سيتم استخدامها لربط مستوى المساهمة الأميركية في الحلف بمدى التزام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

"ناتو 3.0"

لدفع الحلفاء الأوروبيين إلى تحمّل حصة أكبر من أعباء الدفاع.

وأشار إلى أن المراجعة ستدعم أيضاً هدف إعادة ترسيخ "الناتو" بوصفه "منظمة قتالية قوية"، في إطار ما وصفه بـ"الناتو 3.0"، بما يضع الحلف على مسار نجاح طويل الأمد، ولا سيما في ظل التحديات المتزامنة التي تواجهه في عدة ساحات. وأضاف أن المراجعة ستقيّم انتشار القوات الأميركية في أوروبا لضمان توافقه مع استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025 واستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026.

وأوضح أن المسؤولين سيعدّون مجموعة من الخيارات استناداً إلى تقييمات استراتيجية، وبما ينسجم مع التطورات الجيوسياسية والعسكرية الراهنة. كما أكد كولبي تطلعه إلى العمل مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، إلى جانب التشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين والكونغرس ومختلف مؤسسات الحكومة الأميركية، مع تقدم أعمال المراجعة.

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وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قد أعلن، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في 18 يونيو/حزيران الماضي، إطلاق مراجعة تمتد ستة أشهر للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، تشمل انتشار القوات والقواعد العسكرية، وتُجرى بالتشاور مع القيادة العسكرية الأميركية والكونغرس والحلفاء، بهدف مواءمة الانتشار العسكري مع الأولويات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة.

وأكد هيغسيث أن المراجعة تهدف إلى ضمان تحرك الحلف "بسرعة وبشكل لا رجعة فيه" نحو تولي الدول الأوروبية المسؤولية الأساسية عن الدفاع التقليدي للقارة، بالتوازي مع إعادة تموضع القوات الأميركية بما يتوافق مع الاحتياجات العالمية لواشنطن. كما شدد على ضرورة إنهاء اعتماد بعض الحلفاء الأوروبيين على الولايات المتحدة لتحمل العبء الأكبر للدفاع، وربط مستوى المساهمة الأميركية في الحلف بمدى التزام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي.

ارتفع عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أكثر من 100 ألف جندي في بعض الفترات، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً مع استقرار الانتشار العسكري

ويعود الوجود العسكري الأميركي الواسع في أوروبا إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعزز بصورة كبيرة خلال الحرب الباردة بهدف ردع الاتحاد السوفييتي. ورغم تقليص أعداد القوات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أعادت الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في القارة، ولا سيما على الجبهة الشرقية، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ليرتفع عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أكثر من 100 ألف جندي في بعض الفترات، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً مع استقرار الانتشار العسكري.

احتجاج أميركي على انتقادات فرنسية لإدارة ترامب

في غضون ذلك، انسحب دبلوماسيون أميركيون من قاعة اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أثناء إلقاء ممثل فرنسا كلمة انتقد فيها سجل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجال حقوق الإنسان، في خطوة عكست تصاعد التوتر بين واشنطن وباريس. وجاء الانسحاب خلال جلسة للمجلس بشأن أوكرانيا، عقب معارضة الولايات المتحدة تجديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لأربع سنوات إضافية، رغم حصوله، الجمعة الماضية، على دعم واسع من الدول الأعضاء، من بينها فرنسا.

ويعكس هذا الموقف تزايد الخلافات بين إدارة ترامب وحلفائها الأوروبيين، في ظل تباينات بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وإعادة تموضع القوات الأميركية في أوروبا، إلى جانب مواقف واشنطن من قضايا أخرى، بينها غرينلاند. كما سبق لترامب أن انتقد الدول الأوروبية لعدم دعمها الولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران، في وقت يقود فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوداً لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وعقب الانسحاب، اتهم نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة دان نيجريا، فرنسا بالتظاهر بـ"الغضب الأخلاقي" والسعي إلى إعطاء العالم دروساً في مختلف القضايا، بما فيها حقوق الإنسان، مؤكداً أن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب فرنسا في كل مرة تعرضت فيها "حريتها للتهديد"، لكنها لن تستمر في التسامح مع ما وصفه بـ"الاستعراض السياسي".

اتهم نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة دان نيجريا، فرنسا بالتظاهر بـ"الغضب الأخلاقي" والسعي إلى إعطاء العالم دروساً في مختلف القضايا

وجاءت الخطوة الأميركية بعدما نشرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيه معارضة واشنطن منح تورك ولاية ثانية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية 144 دولة مقابل 10، مع امتناع 13 دولة، لصالح تجديد ولايته، فيما كانت الولايات المتحدة بين الدول التي صوتت ضد القرار.

(الأناضول، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)