- دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين إلى إقرار صفقة أسلحة لتايوان، مؤكدين أن الدعم الأميركي لتايوان غير قابل للتفاوض، وحثوا الرئيس ترامب على إخطار الكونغرس رسمياً بالصفقة قبل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. - أثار تأجيل البيت الأبيض للموافقة على الصفقة تساؤلات حول نهج الإدارة تجاه تايوان، وسط قلق متزايد من إشارات متضاربة، خاصة مع توتر الأوضاع بين الصين وتايوان. - زار وفد من الحزبين تايوان في مارس، مما أثار انتقادات من الصين، حيث أكدوا أن التمويل يهدف لردع بكين.

قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، دعا أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى إقرار صفقة أسلحة لتايوان سبق أن وافق عليها الكونغرس مبدئياً في يناير/ كانون الثاني 2025، غير أنّ البيت الأبيض أرجأ الموافقة على تمريرها. وحثّ المشرّعون الرئيس على إخطار الكونغرس رسمياً بهذه الصفقة بعد تأخر الموافقة عليها في وزارة الخارجية لعدة أشهر، ما أثار تساؤلات حول نهج الإدارة تجاه تايوان، بينما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنّ مسؤولين في الإدارة ذكّروا بعض الأطراف بأنّ البيت الأبيض أصدر توجيهات بتعليقها لضمان نجاح اجتماع ترامب، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة، أنّ "الدعم الأميركي لتايوان غير قابل للتفاوض"، وكتبوا: "قبل لقائكم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.. نحثكم على توضيح أنّ الدعم الأميركي لتايوان أمر غير قابل للمساس". كما حذروا من أن يتحوّل الدعم المقدم لتايوان إلى "ورقة مساومة" في المحادثات مع الصين. ووقّع على الرسالة 8 من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم عضوان من الحزب الجمهوري، وهما توم تيليس وجون كورتيس، إضافة إلى جين شاهين وكريس كونز وإليسا سلوتكين وتامي داكوورث وآندي كيم وجاكي روسن.

ويتزايد شعور المشرّعين في الحزبين بالقلق بسبب الإشارات المتضاربة التي تصدر من البيت الأبيض بخصوص تايوان، ورغم أنّ ترامب وافق على الإطار العام لهذه الحزمة من الأسلحة العام الماضي، إلا أنّ تعليق الإخطار الرسمي بشأنها يزيد من قلق الحزبين، لا سيما في ظل توتر الأوضاع بين الصين وتايوان. وخلال تصريحاته للصحافيين، أمس الاثنين، ذكر ترامب أنه يتوقع أن يطلب منه الرئيس الصيني الامتناع عن تسليح تايوان. وقال الرئيس الأميركي خلال مناقشته معارضة الصين لتسليح واشنطن لتايوان "سأجري هذا النقاش مع الرئيس شي. الرئيس شي يرغب ألا نفعل ذلك (تسليح تايوان) وسأناقش هذا الأمر معه".

وشهد مارس/ آذار الماضي زيارة وفد من الحزبين إلى تايوان، ضمّ عدداً من الموقّعين على البيان من بينهم تيليس وكورتيس وشاهين وروسن، والتقوا كبار مسؤولي الحكومة والرئيس لاي تشينغ تي. وأدانت الصين تصريحات المشرعين الأميركيين آنذاك بأنّ التمويل المزمع تقديمه لتايوان استجابة لاحتياجاتها لردع بكين وإلحاق الهزيمة بها.