مستوطنون يسرقون أغناماً تزامناً مع اعتداءات أخرى في الضفة الغربية

- نفّذ مستوطنون اعتداءات في الضفة الغربية، شملت سرقة 80 رأسًا من الأغنام في كفر مالك شرق رام الله، ومحاولات سرقة أخرى في وادي الشيخ شمال الخليل، بالإضافة إلى إطلاق مواشيهم في أراضي المزارعين في خربة الحمة بالأغوار الشمالية. - تعرّض فلسطينيون لاعتداءات جسدية من قبل المستوطنين في بيت لحم، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التجريف والمصادرة في جنين، وأغلقت طرقًا رئيسية في بيت لحم. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اعتقال شبان من القدس، رام الله، بيت لحم، طولكرم، والخليل.

نفّذ مستوطنون، اليوم الأحد، اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث سرقوا عشرات من رؤوس الأغنام شرق رام الله، بالتزامن مع هجمات واقتحامات نفذوها، وكذلك اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت اعتقالات في عدة محافظات.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "مستوطنين سرقوا فجر اليوم نحو 80 رأساً من الأغنام من قرية كفر مالك شرق رام الله، خلال هجوم نفذوه على أطراف القرية، واستولوا على قطيع أغنام يعود للمواطن مصطفى الدرباني".

وأوضح مليحات أن المواطن الدرباني تعرّض سابقاً لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، شملت الاعتداء عليه بالضرب وسرقة أغنامه أثناء رعيها قبل عدة أشهر.

من جانب آخر، أفاد مليحات بأن مستوطنين حاولوا صباح اليوم الأحد سرقة أغنام تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة وادي الشيخ بمحيط بلدة بيت أمر شمال الخليل، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من الاستيلاء على الأغنام.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين أطلقوا صباح اليوم مواشيهم في أراضي المزارعين في خربة الحمة بالأغوار الشمالية الفلسطينية، ما تسبب بإتلاف أجزاء من المحاصيل الزراعية وإعاقة عمل المزارعين في أراضيهم.

كما هاجم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، محيط منزل المواطن أبو فزاع، قرب دوار كرميلو، شرق بلدة الطيبة، شرق مدينة رام الله، وفق ما أكده مليحات. وفي بيت لحم، أصيب فلسطيني، اليوم الأحد، برضوض جراء تعرّضه لاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في قرية المنية جنوب شرق المدينة، بحسب مصادر محلية.

وفي موازاة ذلك، واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التجريف في خربة سروج قرب بلدة اليامون غرب جنين، فيما أخطرت قوات الاحتلال بمصادرة سبعة دونمات من أراضي حي الجابريات، المطل على مخيم جنين لأغراض عسكرية، وفق مصادر محلية.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطريق الرئيسي الرابط بين بلدتي جناته وحرملة جنوب شرق بيت لحم بالسواتر الترابية، بينما اقتحمت، مساء السبت، قاعة أفراح في بلدة الدوحة، غرب بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي الخليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق مساء السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ودهمت محطة وقود، واحتجزت ثلاثة شبان فيها قبل الإفراج عنهم، بعد الاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة.

وفي شأن آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اعتقال شاب من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وشابين من مخيم الأمعري، جنوب رام الله، وشاب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وآخر من قرية تياسير شرق طوباس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من بلدة عتيل وضاحية شويكة شمال طولكرم، بينهم المواطن زياد عودة الله وأربعة من أبنائه، عقب مداهمة منزله في بلدة عتيل، إضافة إلى اعتقال أربعة فلسطينيين من بلدتي سعير والظاهرية في محافظة الخليل.