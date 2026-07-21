- استشهدت عائلة فلسطينية مكونة من ستة أفراد في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في غزة، وفقًا لجمعية الهلال الأحمر، مما يرفع حصيلة الضحايا منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 73,283 قتيلًا و173,864 جريحًا. - منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت إسرائيل 1,158 فلسطينيًا وأصابت 3,756 آخرين، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض بسبب عجز فرق الإنقاذ. - دمرت إسرائيل 90% من البنية التحتية في غزة، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بـ70 مليار دولار، مع استمرار منع دخول المواد الأساسية إلى القطاع.

استشهدت فلسطينية وزوجها وأطفالهما الأربعة، فجر اليوم الثلاثاء، في قصفٍ إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة السامر في مدينة غزة، وفق ما أكدته جمعية الهلال الأحمر، مشيرةً إلى أن طواقم إسعافها انتشلت جثامين ستة شهداء متفحمة من شقة سكنية، ونُقلوا إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لـ"الهلال الأحمر".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفاً و283 قتيلاً إضافة إلى 173 ألفاً و864 جريحاً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت الوزارة في بيان، أمس الاثنين، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ "3 شهداء و22 إصابة".

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت إسرائيل 1158 فلسطينياً وأصابت 3756 آخرين، وفق البيان. أما الحصيلة الإجمالية للضحايا فبلغت، بحسب الوزارة، "73 ألفاً و283 شهيداً و173 ألفاً و864 إصابة"، وشدّدت الوزارة على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وإضافة إلى الشهداء، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90% من البنى التحتية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. إلى ذلك، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

نقص حاد في علاجات السرطان بغزة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ثمة نقصاً حاداً وغير مسبوق في الأدوية الأساسية لمرضى الأورام السرطانية "يضع الخدمة في أصعب مستوياتها". ولفتت إلى أن ثمة أصنافاً نفذت بالكامل، منها أدوية منقذة للحياة وعلاجات كيميائية وداعمة، وأصناف أخرى وصلت إلى نسب حرجة. وإلى جانب ما سبق، لفتت الوزارة إلى توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى يعانون أنواعاً مختلفة من السرطانات، مشيرةً إلى أنّ أقسام تقديم الخدمة أصبحت عاجزة عن استقبال حالات جديدة من حالات مرضى سرطان الثدي تحديداً.