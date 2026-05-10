لبنان | قصف واسع وأوامر بإخلاء بلدات وقرى وحزب الله ينفذ عمليات

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات ضد تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بـ"خرق الاحتلال وقف إطلاق النار" واعتداءاته على القرى الجنوبية. وقال الحزب، في بيانات متلاحقة، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة الثالثة عصراً تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في خلة راج عند أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة، أعقبها استقدام الاحتلال قوة مساندة لسحب الإصابات تحت ساتر دخاني كثيف. وأضاف أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة الرابعة عصراً تجمعاً لجنود الاحتلال في بلدة رشاف بصاروخ موجه، قبل أن يعلن في بيان آخر استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في البلدة نفسها بصلية صاروخية عند الساعة الرابعة والربع. كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.
