لبنان | قصف إسرائيلي واسع قبيل محادثات واشنطن

أعلن حزب الله، أمس الخميس، تنفيذ 19 عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياته ومواقعه
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان، إذ شنت الخميس غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول ضربة جوية تستهدف منطقة قرب العاصمة اللبنانية منذ أسابيع، على الرغم من إقرار إسرائيل بوجود قيود على تنفيذ هجمات في العمق اللبناني مقابل حرية عمل في مناطق جنوب لبنان. ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن حيث من المقرر أن تجرى محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل الجمعة.
وعلى الرغم من توسيع دائرة القصف، يؤكد لبنان مضيه بمسار التفاوض، والتمسّك بالحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على أراضيه. وفي هذا السياق، أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن "لا تراجع عن المفاوضات المباشرة، رغم كل ما يحصل من خرق للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 إبريل/ نيسان الماضي"، وسط تعويل لبناني على نجاح الاجتماعات التي سيكرّر فيها وفد لبنان، بحسب المصادر، دعوته إلى ضرورة وقف كامل وشامل لإطلاق النار وتثبيت الهدنة.
من جانب آخر، تواصل إسرائيل فرض قيود أمنية في المناطق الشمالية تحسباً لعمليات من لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مستوطنات الشمال حتى مساء الأحد المقبل. وبموجب القرار، تستمر القيود الحالية على التجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل في الشمال، لتبقى مشروطة بمدى توفر الغرف المحصنة والملاجئ القريبة. وتشمل الإجراءات الممددة التعليم حيث تحظر الأنشطة التدريسية في المؤسسات التي تفتقر إلى مساحات آمنة ومحمية، وفق البيان. كما تشمل الإجراءات السماح بالدوام فقط في المنشآت التي يمكن للعاملين فيها الوصول إلى الملاجئ في الوقت المحدد. وتحظر الاجراءات مواصلة تقييد أعداد المتجمعين في الأماكن المفتوحة والمغلقة حسب تعليمات الدفاع المدني.
أعلن حزب الله، أمس الخميس، تنفيذ 19 عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياته ومواقعه
كتلة حزب الله النيابية: السلطة تصرّ على مواصلة تنازلها
جيش الاحتلال يقرّ بوجود قيود على مهاجمة العمق اللبناني
سلام: لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات على صور والنبطية
وزير الخارجية اللبناني يجري اتصالات لوقف الاعتداءات على صور
غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
الاحتلال يعلن مهاجمة 135 موقعاً لحزب الله