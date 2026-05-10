قطر تدين استهداف إحدى سفنها التجارية في المياه الدولية

- أدانت دولة قطر بشدة استهداف سفينة تجارية بطائرة مسيّرة في مياهها الإقليمية، شمال شرقي ميناء مسيعيد، مما أدى إلى حريق محدود دون إصابات، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة والقانون الدولي. - أكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا لأمن الممرات البحرية والإمدادات الحيوية، مشددةً على متابعة تطورات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين. - بدأت السلطات المختصة تحقيقًا لمعرفة مصدر المقذوف، مع توجيه تحذيرات للسفن في المنطقة وسط توترات متصاعدة في الخليج ومحيط مضيق هرمز.

دانت دولة قطر بشدة استهداف إحدى سفنها التجارية بطائرة مسيّرة في المياه الإقليمية، شمال شرقي ميناء مسيعيد، أثناء قدومها من أبوظبي صباح اليوم الأحد، ما تسبب باندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.

بيان | دولة قطر تدين تعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية للدولة



الدوحة | 10 مايو 2026



تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم، لاستهداف…

وعدّت وزارة الخارجية القطرية "هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة". وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه، يُمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزارة أن قطر تتابع تطورات الحادث عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أن "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية". كما جددت "موقف دولة قطر الثابت بأن أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت اليوم بأن ناقلة بضائع تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد 23 ميلاً بحرياً شمال شرقي الدوحة.

وذكرت الهيئة أن المقذوف تسبب بحريق صغير على متن السفينة، قبل أن تتم السيطرة عليه، مؤكدة عدم تسجيل إصابات أو أضرار بيئية. كما أشارت إلى أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاً لمعرفة مصدر المقذوف، مع توجيه تحذيرات للسفن في المنطقة بضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. وتأتي هذه الحادثة وسط توترات متصاعدة تشهدها الملاحة في الخليج ومحيط مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة.