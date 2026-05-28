فرنسا تكرّر التلويح بمقاضاة إسرائيل ومعاقبتها بسبب "أسطول الصمود"

- التوتر الفرنسي-الإسرائيلي: فرنسا تهدد باللجوء إلى القضاء الفرنسي والتحرك الأوروبي ضد إسرائيل بعد تعنيف جنود إسرائيليين لمشاركين في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، مع احتمال فرض عقوبات أوروبية. - مؤتمر "حل الدولتين" في باريس: تنظيم مؤتمر في 12 يونيو بمشاركة ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين لاقتراح حلول للوضع المتأزم، مع النظر في دعم مالي إضافي لمنظمات المجتمع المدني. - الوضع في لبنان ودور فرنسا: فرنسا قلقة من هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتدعم مباحثات لضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي ووقف هجمات حزب الله، مؤكدة دورها الفاعل بالتعاون مع الولايات المتحدة.

جددت فرنسا، للمرة الثانية خلال يومين، تلويحها بإمكان اللجوء إلى القضاء الفرنسي والتحرك على المستوى الأوروبي ضد إسرائيل على خلفية تعنيف جنود إسرائيليين، الأسبوع الماضي، مشاركين فرنسيين وأوروبيين في "أسطول الصمود" الذي كان متوجهاً إلى غزة بهدف كسر الحصار البحري المفروض عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، إن باريس "لا تستبعد" إحالة القضية إلى المحاكم الفرنسية، بعدما انتهت السلطات من الاستماع إلى محامي المواطنين الفرنسيين الذين كانوا على متن الأسطول، واعترضتهم إسرائيل في المياه الدولية قبل نقلهم إلى أماكن احتجاز، يقول عدد منهم إنهم تعرضوا فيها لإهانات وضرب وتحرش. وأضاف المتحدث أن فرنسا تدفع أيضاً نحو "عقوبات أوروبية" ضد إسرائيل، معتبراً أن العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي "أكثر تأثيراً".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان باريس منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية على خلفية فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الوزير وهو يهين عدداً من ناشطي الأسطول الذين بدا كثيرون منهم مقيدين وجاثين على ركبهم، في مشهد أثار موجة غضب واسعة حول العالم.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر الذي تنوي فرنسا عقده حول "حل الدولتين" في 12 يونيو/ حزيران، في معهد العالم العربي بباريس، سيجمع ممثلين عن المجتمع المدني من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب وزراء ومسؤولين سياسيين، في أول إعلان من باريس عن حضور سياسي في المؤتمر.

وقال إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا عدداً من "نظرائه" إلى حضور المؤتمر، من دون أن يكشف عن هويات هؤلاء الوزراء والمسؤولين. وأوضح كونفافرو أن باريس ترى أن الوضع وصل إلى "طريق مسدود" في ظل استمرار الحرب على غزة، وتوسع الاستيطان، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيسعى، في هذا السياق، إلى "اقتراح حلول ملموسة"، إلى جانب "النظر" في تقديم "دعم مالي إضافي لمنظمات المجتمع المدني"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعلى الصعيد اللبناني، أعرب المتحدث عن "قلق" بلاده من هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، محذراً من الانتهاكات المتكررة خلال الأيام الأخيرة. وقال إن باريس تدعم المباحثات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق أكثر استقراراً، يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف هجمات حزب الله، معتبراً أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي "مضر بأمن إسرائيل" نفسها، وكذلك بسيادة لبنان.

ورفضت الخارجية الفرنسية "احتلالاً دائماً" لجنوب لبنان أو منع السكان من العودة إلى قراهم الحدودية، لكنها، في الوقت نفسه، اتهمت إيران بـ"استخدام حزب الله لزعزعة استقرار المنطقة"، معتبرة أن الحزب "جرّ لبنان إلى حرب ليست حربه". ورداً على أسئلة صحافيين بشأن تراجع الدور الفرنسي مقارنة بالوساطة الأميركية، وتراجع باريس إلى "هامش" الفاعلين المؤثرين في الملف اللبناني، شدد كونفافرو على أنه "لم يكن ليحدث وقف إطلاق النار حالياً في لبنان لولا تحرك فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة"، مؤكداً أن باريس منخرطة في الاتصالات مع جميع الأطراف. كما أشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي أجرى، خلال الساعات الأخيرة، اتصالات مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني.