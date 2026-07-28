شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

- استهدفت مسيّرات إسرائيلية قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص في مخيم النصيرات واستشهاد أحدهم، بالإضافة إلى إصابات في حي الرمال بمدينة غزة. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استقبال مستشفيات القطاع لأربعة شهداء و14 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 إلى 73,333 شهيداً و174,023 مصاباً. - دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجدًا في حي اليرموك ومنزلًا في دير البلح، مما أدى إلى إصابات، وسط استمرار القصف رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة في استهدافين منفصلين شهدهما قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء. وقصفت مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين في منطقة بلاطة بمخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع تسعة مصابين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، فيما جرى نقلهم إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى في دير البلح.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الإصابات التي وصفت بالخطيرة في مخيم النصيرات؟ ما هي الأضرار التي لحقت بالمنزل المستهدف في دير البلح؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكرت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد"، أن أحد المصابين أعلن عن استشهاده بعد وقت من نقله إلى المستشفى نظراً لخطورة حالته الطبية. وبحسب المصادر، فإن القصف الإسرائيلي طاول تجمعاً للمواطنين في منطقة قريبة من إحدى نقاط شحن الهواتف في وسط القطاع، بالتزامن مع ازدحام في المنطقة، وهو ما أسفر عن وقوع هذا العدد من المصابين.

وفي وقت لاحق، قصفت مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في حي الرمال، وسط مدينة غزة، بدون إنذار مسبق، إذ أطلقت المسيّرة صاروخاً على الأقل. وأفادت مصادر ميدانية بنقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث وصفت إحدى الإصابات بين متوسطة وخطيرة. وأوضحت المصادر أن المصابين هم سكان الشقة وعدد من المارة.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية أربعة شهداء و14 مصاباً، جراء استمرار تداعيات العدوان. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبيّنت الوزارة أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1.207 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3.914 إصابة، إضافة إلى تسجيل 803 حالات انتشال. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفاً و333 شهيداً، و174 ألفاً و23 مصاباً.

الاحتلال يدمر مسجداً ومنزلاً

دمّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مسجداً في حي اليرموك، وسط مدينة غزة، بعد إشارة مسبقة بالإخلاء، بالإضافة إلى تدمير منزل في مدينة دير البلح، وسط القطاع، بعد إشارة مماثلة بإخلاء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن اتصالاً ورد لسكان حي اليرموك في وسط المدينة طالب السكان بإخلاء المنطقة المحيطة بالمسجد، حيث أمهل الاحتلال السكان في المنطقة وقتاً محدوداً للنزوح. وبحسب المصادر، فإن الطائرات الحربية قصفت لاحقاً بعدد من الصواريخ المسجد ما تسبب في تسجيل إصابات في صفوف المواطنين في المكان جراء تطاير الشظايا حيث جرى نقلهم بواسطة الطواقم الطبية.

وفي هذا السياق، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل قرب "دوار" أبو سمرة في مدينة دير البلح في وسط القطاع بعد إشارة بإخلاء المنطقة والمنزل المستهدف. وفور تلقي إشارة الإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نزح السكان إلى خارج المنطقة وسط حالة من الذعر، خصوصاً في صفوف الأطفال والنساء، حيث لم تمض سوى 30 دقيقة بين إشارة الإخلاء والقصف.

وذكرت مصادر محلية أن المنزل المستهدف يعود إلى المواطن جابر النجار (شلدان) في منطقة قريبة من دوار أبو سمرة، فيما لم تسجل الطواقم الطبية أي إصابات في صفوف السكان، فيما سجلت أضرار جسيمة في المكان المستهدف. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ مايو/أيار الماضي عمليات قصف المنازل والمنشآت المدنية بعدما أوقفها لعدة شهور في أعقاب الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بعد عامين من حرب الإبادة.