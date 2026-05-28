شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوبي غزة

- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون، مما أثار حالة من الهلع بين الأهالي. - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مخيم الشاطئ، مستهدفة ثلاثة منازل، مما أدى إلى دمار واسع وموجة نزوح جديدة بين السكان. - استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة المنسي في دير البلح، مما أدى إلى تدميره وتضرر الممتلكات العامة، وارتفع عدد الشهداء إلى 922 والمصابين إلى 2786 منذ وقف إطلاق النار.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي "العربي الجديد" بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الشهيد والمصابين إلى مستشفى السرايا الميداني، قبل نقل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد أطلقت المسيّرة الإسرائيلية صاروخاً واحداً على الأقل، أعقبه تصاعد ألسنة النار والدخان من محيط المكان المستهدف، فيما تسبب القصف بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي.

في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، غارات بعدد من الصواريخ على مربع سكني في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، عقب توجيه إنذار مسبق بإخلاء المنطقة. وذكرت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن أحد سكان المخيم تلقى اتصالاً يطالبه بإخلاء مربع سكني كامل تمهيداً لقصفه، ما تسبب في حالة من الهلع والقلق ونزوح سريع بين السكان.

وأوضحت المصادر أن المنطقة المستهدفة تقع في محيط متنزه الشاطئ الشمالي، غربي مدينة غزة، وهي منطقة سبق أن استهدفها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، سواء عبر الغارات الجوية أو من خلال العمليات الميدانية لقواته على الأرض.

وبحسب مصادر محلية، طاول القصف بصورة أساسية ثلاثة منازل تعود لعائلات أبو الليل وخروب وأبو حسين، فيما تضررت عدة منازل أخرى جراء شدة الغارات التي نفذها الطيران الحربي. وأضافت المصادر أن المنطقة مدمرة بدرجة كبيرة نتيجة حرب الإبادة، وتؤوي أعداداً كبيرة من النازحين، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي ألحق دماراً واسعاً بمحيط المنطقة المستهدفة وتسبب في موجة نزوح جديدة.

في هذا السياق، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم الخميس، منزلاً يعود لعائلة المنسي في محيط مستشفى شهداء الأقصى، بحارة المنسي بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل. وذكر شهود عيان لـ"العربي الجديد" أن الصاروخ المستخدم كان شديد الانفجار، الأمر الذي تسبب في إحداث حفرة كبيرة داخل أرض زراعية مجاورة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية واسعة في منازل وممتلكات المواطنين القريبة من مكان الاستهداف.

وبحسب المعلومات الأولية، لم تُسجل أي إصابات بشرية، وعاد المواطنون إلى منازلهم عقب انتهاء الحدث، فيما تضررت بعض الممتلكات العامة، من بينها مسجد الأبرار المجاور للمنزل المستهدف.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بلغت 11 شهيداً منذ صباح اليوم الخميس، تركزت غالبيتهم في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة، فيما لم تُسجل أي حالات استشهاد في جنوب القطاع ووسطه.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحة أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 16 شهيداً و39 مصاباً. وأكدت الوزارة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع عدد الشهداء إلى 922، فيما بلغ عدد المصابين 2786، إلى جانب تسجيل 781 حالة انتشال. وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفاً و819 شهيداً، فيما بلغ إجمالي المصابين 172 ألفاً و894.