زيلينسكي: ناقشت مع ترامب تراخيص إنتاج صواريخ "باتريوت"

- ناقش زيلينسكي وترامب تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة الهجمات الروسية. - تعهد ترامب بمنح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ باتريوت خلال قمة حلف شمال الأطلسي، وناقش زيلينسكي استئناف محادثات السلام مع روسيا. - شهدت العلاقات الأوكرانية الأميركية تحسنًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لحثهم على إقرار عقوبات جديدة على روسيا.

أشاد الرئيس الأوكراني

لقاء زيلينسكي وترامب

فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، باللقاء الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيراً الى أنهما بحثا في تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية. ويأتي لقاء زيلينسكي وترامب المغلق أمام الصحافيين، في وقت تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس عقب اللقاء: "قدمتُ للرئيس ترامب تعازينا في وفاة (السيناتور الجمهوري) ليندسي غراهام؛ فقد كان صديقاً حقيقياً لأوكرانيا". وأضاف أنه ناقش مع ترامب "مسألة تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وعدداً من الأفكار الأخرى التي قد تكون مفيدة". كما تطرق الطرفان، بحسب زيلينسكي، إلى "الجانب الدبلوماسي، إذ من المهم إعادة الزخم للعملية الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "فريقينا سيتوليان ترتيب تفاصيل التواصل المستقبلي بينهما". وأبدى امتنانه "للولايات المتحدة على دعمها الراسخ" لكييف.

وكان مسؤول أوكراني قد أكّد لوكالة فرانس برس أنه "من الضروري أن توافق واشنطن على شراء حزمة من صواريخ باتريوت. هذا أمر بالغ الأهمية"، مقرّاً بأن ذلك يعتمد بشكل كبير على "مزاج" ترامب. ومنذ عودته إلى السلطة العام الماضي، أوقف الرئيس الأميركي شحنات أسلحة أميركية مباشرة إلى كييف، مفضلاً بدلاً من ذلك برنامج "PURL" (قائمة احتياجات أوكرانيا ذات الأولوية) الذي يتيح للأوروبيين شراء الأسلحة ثم نقلها إلى أوكرانيا.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

مساعي وقف الحرب

وكان ترامب قد تعهد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو/ تموز الحالي، بمنح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. كما تحدث زيلينسكي، الأسبوع الماضي، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، حول احتمالات استئناف محادثات السلام مع روسيا.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للقيام بـ"دور بناء" في المساعدة بإنهاء حرب أوكرانيا، وذلك بعد محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

واستقبل ترامب الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض بعد وصوله إلى واشنطن في وقت سابق، فيما كان زيلينسكي قد أكد قبل وصوله أن الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يمثلان "أولوية قصوى" في الاجتماعات مع ترامب وفريقه. يُذكر أن توتراً بين ترامب وزيلينسكي تصاعد مراراً في الشهور الأولى من ولاية الرئيس الأميركي مطلع العام الماضي، لكن العلاقات بينهما تحسنت في الأشهر القليلة الماضية مع تحقيق أوكرانيا نجاحات أكبر في الحرب بطرق تضمنت زيادة شن هجمات على قطاع النفط الروسي.

وبعد اجتماعه في البيت الأبيض ومشاركته في مراسم تأبين غراهام في كاتدرائية واشنطن، يُنتظر أن يتوجه زيلينسكي في وقت لاحق اليوم إلى مبنى الكابيتول للقاء أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن المتوقع أن يحضّ الرئيس الأوكراني المشرّعين على إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، كان غراهام من أبرز الداعمين لها.

(فرانس برس، رويترز)