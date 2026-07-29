خليدة بوفدش... أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري

- انتخاب خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني يمثل سابقة تاريخية في الجزائر، حيث أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ الاستقلال، بدعم من ست كتل نيابية موالية. - يعكس انتخاب بوفدش تعزيز حضور المرأة والشباب في المشهد السياسي، وهي رابع شخصية في الترتيب البروتوكولي والدستوري، مما يرمز للتغيير والتجديد في القيادة السياسية. - رغم نسبة المشاركة المتدنية، أكد الرئيس تبون على مصداقية البرلمان الجديد، مع توقعات بتشكيل حكومة جديدة تدعم الكفاءات الشابة وتعكس التمثيل الحزبي.

انتخب مجلس النواب الجزائري الجديد المنبثق عن انتخابات الثاني من يوليو/ تموز الحالي، النائبة خليدة بوفدش (44 عاماً) لرئاسة المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، في سابقة هي الأولى في الجزائر منذ الاستقلال عام 1962. فقد توافقت ست كتل نيابية موالية على اختيار بوفدش المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني والموالية للرئيس عبد المجيد تبون

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الكتل النيابية التي دعمت ترشيح خليدة بوفدش؟ ما هي المؤهلات العلمية والخبرات السياسية التي ساهمت في اختيار خليدة بوفدش لرئاسة البرلمان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

، والتي تنافست مع كل من المرشحَين المعارضَين، النائب أمين علوش عن حزب حركة مجتمع السلم، والنائب رشيد حساني عن حزب التجمع من الثقافة والديمقراطية.

ورغم العدد الضئيل للنساء في المجلس المكوّن من 407 مقاعد، إذ يشكلن 6% من البرلمان الجديد، أي 25 نائبة، أعلن المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الثلاثاء، في أول جلسة له بعد الانتخابات الأخيرة، حصول بوفدش على 302 صوت، مقابل 57 صوتاً لعلوش وسبعة أصوات للنائب حساني، وفق اقتراع سري. وأضاف المجلس أن "على أثر نتائج هذا الانتخاب، أصبحت النائبة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، وستمتد عهدتها طيلة الفترة التشريعية العاشرة (الحالية، أي خمس سنوات)".

وعقد البرلمان أول جلسة له اليوم، لتثبيت عضوية النواب الجدد، وانتخاب رئيس المجلس خلفاً لإبراهيم بوغالي، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية النائب الأكبر سناً، عبد القادر بلحسن، المنتمي لكتلة جبهة العدالة والتنمية المعارض، قبل أن يعلن عن جلسة ثانية جرى خلالها إجراء انتخابات لاختيار رئيس المجلس. وتشير هذه النتائج إلى حصول بوفدش على دعم من كتلة حزبها، وكتل "التجمع الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل" و"حركة البناء الوطني" و"صوت الشعب"، إضافة إلى كتلة النواب المستقلين وأربعة أحزاب صغيرة أخرى.

بانتخاب بوفدش آلت رئاسة المجلس إلى الحزب الذي تصدّر الانتخابات

وعزت كتلة "جبهة التحرير الوطني" ترشيح خليدة بوفدش لرئاسة مجلس النواب بكون "المرحلة الراهنة تتطلب قيادة برلمانية تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على تعزيز أداء المؤسسة التشريعية والارتقاء بدورها الدستوري". كما أشارت إلى "كفاءتها العلمية ومسارها السياسي، وقدرتها على قيادة المجلس بروح المسؤولية، وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق، بما يعزز الأداء التشريعي والرقابي والدبلوماسي للمجلس".

دلالات انتخاب خليدة بوفدش

ويمثل انتخاب خليدة بوفدش حدثاً سياسياً لافتاً، إذ للمرة الأولى في التاريخ السياسي للجزائر، تترأس امرأة مجلس النواب، بما فيها منذ بدء التعددية النيابية عام 1997، لكنه يعد مؤشراً إلى تعزيز حضور المرأة في المشهد السياسي في البلاد، إضافة إلى استعادة رئاسة البرلمان نسقها السياسي الطبيعي. فقد آلت رئاسة المجلس إلى الحزب الذي تصدر الانتخابات، بحصوله على 91 مقعداً، في حين كانت رئاسة البرلمان السابق قد أحيلت إلى إبراهيم بوغالي من كتلة المستقلين، رغم تصدّر جبهة التحرير أيضاً بانتخابات 2021.

تقارير عربية مطالب بحكومة سياسية في الجزائر بديلاً للتكنوقراط

كذلك فإن انتخاب خليدة بوفدش يشكل انعطافة جادة في الجزائر نحو إشراك الشباب في مناصب المسؤوليات العليا في الدولة والحكومة، وهي إحدى الرهانات السياسية التي خاضتها الدولة في السنوات الأخيرة. فرئيس البرلمان يعد رابع شخصية من حيث الترتيب في العرف البروتوكولي والدستوري في الجزائر، بعد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة (عزوز ناصري، رئيس الغرفة العليا في البرلمان الجزائري) ورئيس المحكمة الدستورية، مع العلم أن بوفدش ستكون ثاني امرأة تترأس مؤسسة دستورية في الوقت الحالي، إلى جانب ليلى عسلاوي التي تترأس المحكمة الدستورية.

مَن خليدة بوفدش؟

ترشّحت خليدة بوفدش عن لائحة حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر العاصمة، في انتخابات الثاني من يوليو/تموز الحالي. وهي متزوجة وأم لطفلتين، وحاصلة على شهادة في الطب العام من كلية الطب في جامعة الجزائر عام 2008، قبل حصولها على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض الحساسية والمناعة السريرية عام 2019. وقد عملت خلال مسارها المهني في عدد من المشافي بالعاصمة الجزائرية، قبل أن تعيّن مسؤولة قسم في مديرية الصحة لولاية الجزائر. أما على الصعيد السياسي، فتشغل خليدة بوفدش عضوية اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وانتخبت عضواً في المجلس البلدي لبلدية برج البحري في الضاحية الشرقية للعاصمة بين عامي 2012-2017. ثم انتخبت عضواً بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

على صعيد آخر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، مساء الاثنين، أن البرلمان الجديد ذو مصداقية شعبية بالرغم من نسبة المشاركة المتدنية المسجلة خلال الانتخابات الأخيرة (أدنى نسبة مشاركة في تاريخها بـ20.79%)، مشدداً على أن نسبة التصويت "أرقام حقيقية وأسديت تعليمات صارمة بعدم تضخيمها". وقال إنه "مهما كانت طبيعة النسبة فإن ذلك لا يمس اطلاقاً بقيمة المجلس"، عازياً العزوف الانتخابي، إلى ضعف الحملة الانتخابية وعدم معرفة الناخبين بغالبية المرشحين الشباب.

إلى ذلك يُرتقب أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها إلى الرئيس الجزائري، فيما يُتوقع أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين. وفي هذا السياق قال تبون خلال الحوار، الاثنين، تعليقاً على ما إذا كانت الأحزاب ستكون ممثلة فيها: "لست ملتزماً إلا بالدستور، الذي ينص على الأغلبية الرئاسية، ليس الانتماء لحزب أو آخر هو ما يحدد من يكون وزيراً، ولكن الكفاءة". وأشار إلى أنه سيدعم الكفاءات الشابة في الحكومة. يأتي ذلك في وقت برزت فيه مطالبات من معارضين وموالين بتشكيل حكومة سياسية، تعكس التمثيل الحزبي في مجلس النواب، وكسر خيار التكنوقراط الذي عمد تبون إلى تشكيل الحكومات على أساسه، منذ 2020.